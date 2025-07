Trofeo Lancia riaccende la passione per i rally

Dopo un atteso ritorno, Lancia torna protagonista nei rally, riaffermando la sua passione per le prestazioni con un progetto tecnico e sportivo che rende omaggio al passato e si proietta verso il futuro. La Ypsilon Rally4 HF e l’entusiasmante Trofeo Lancia hanno riportato alla ribalta la tradizione racing del marchio, riaccendendo l’entusiasmo per i rally sulle strade e tra gli appassionati del marchio più vincente nella storia di questa disciplina. E poche settimane fa, Lancia ha debuttato con la nuova Ypsilon HF Racing, una vettura progettata per ampliare l’accesso al livello amatoriale dei rally, offrendo un’autentica porta d’accesso al mondo dei rally per una nuova generazione di piloti.

Con 100 Ypsilon Rally4 HF già vendute e 40 team iscritti, il Trofeo monomarca Lancia si sta rivelando uno dei campionati più popolari e competitivi della stagione, offrendo il perfetto equilibrio tra accessibilità, prestazioni e giovani. Le quattro tappe – Targa Florio, Rally Due Valli e Rally Roma Capitale – hanno già regalato emozioni e sorprese, e altre ancora ne aspettano. La stella del Trofeo è la Ypsilon Rally4 HF, sviluppata con il contributo tecnico di Miki Biasion e capace di unire potenza e affidabilità fin dai primi test ufficiali. In sintesi, con regolamenti semplificati, costi contenuti e un ambiente altamente formativo, il Trofeo Lancia rappresenta un banco di prova sia per i talenti emergenti che per i piloti più ambiziosi.

Dopo la pausa estiva, la stagione riprenderà con il Rally del Lazio (13-14 settembre), seguito dall’attesissimo gran finale a Sanremo, dove si terranno le celebrazioni finali dei trofei. Di seguito, scopri il racconto completo dei primi quattro appuntamenti e le due auto da corsa che incarnano la nuova eredità sportiva di Lancia: la Ypsilon Rally4 HF, costruita per competere ai massimi livelli del Rally4, e la Ypsilon HF Racing, un’autentica e sicura porta d’accesso per i giovani piloti che desiderano entrare nel mondo del motorsport.

Con quattro entusiasmanti round e una griglia di partenza sempre più competitiva, il Trofeo Lancia 2025 si è dimostrato uno dei campionati più dinamici e avvincenti della stagione. In particolare, la competizione offre un montepremi complessivo di 360.000 euro e un’incredibile opportunità: se ha meno di 35 anni, il campione assoluto entrerà a far parte del team Lancia Corse HF e gareggerà nel Campionato Europeo Rally FIA 2026 al volante di una Ypsilon Rally4 HF ufficiale. Dopo le prime quattro tappe – Targa Florio, Rally Due Valli e i due appuntamenti del Rally di Roma Capitale – la classifica inizia a delinearsi, ma tutto è ancora in palio nella seconda parte dell’anno.

L’esordio stagionale alla Targa Florio (10-11 maggio) ha messo subito in luce il talento di Giandrea Pisani, autore di una prestazione impeccabile che gli ha permesso di conquistare la prima vittoria stagionale. Alle sue spalle, Gabriel Di Pietro e Giorgio Cogni hanno dato prova di sé, mentre il risultato di Nicolò Ardizzone ha dato prova di grande grinta nella categoria Junior. Nella categoria Expert, invece, Denis Vigliaturo è partito bene e ha portato a casa la prima vittoria stagionale.

Il secondo round del Rally Due Valli (7-8 giugno) ha messo in luce l’equilibrio competitivo tra i team. Pisani si è dimostrato il favorito del Trofeo, ma ha dovuto cedere il passo al giovane Davide Pesavento, secondo vincitore diverso in altrettante gare. Nella categoria Expert, Denis Vigliaturo ha conquistato due vittorie consecutive, consolidando il suo vantaggio in classifica.

Il terzo e il quarto round del Trofeo Lancia si sono svolti al Rally di Roma Capitale, valido per l’ERC e il CIAR. Venerdì e sabato, Pisani e Biagi hanno conquistato la vittoria, mentre Ardizzone ha approfittato di una foratura di Di Pietro nella Junior. Polonski ha primeggiato tra gli Expert davanti a Fiore. Domenica, con la classifica azzerata, Pisani ha bissato il successo, mentre Di Pietro si è imposto nella Junior e Polonski ha replicato tra gli Expert. Con 100 Ypsilon Rally4 HF già vendute e 40 team in gara, il trofeo conferma il ritorno vincente della casa piemontese nei rally.

Infine, è importante sottolineare che il successo del Trofeo Lancia è alimentato anche dall’atmosfera coinvolgente del Lancia Corse HF Village in ogni tappa del monomarca. Un vero e proprio concentrato di emozioni dove appassionati e famiglie possono immergersi nel mondo Lancia: dalla possibilità di provare su strada la nuova Ypsilon, sia in versione ibrida che full electric, a un emozionante viaggio nel passato del marchio con l’esposizione di vere e proprie icone del rally mondiale, come la Delta Integrale e la 037. Un’esperienza immersiva che continua anche online, con i momenti più emozionanti condivisi in diretta sui canali social ufficiali di Lancia Corse HF, permettendo all’appassionata e crescente community del marchio di unirsi a noi.

Presentata all’inizio del 2024, la Rally4 è la versione più performante della Ypsilon di nuova generazione: un’auto da corsa sviluppata per la categoria FIA Rally4, che si distingue fin da subito per il perfetto equilibrio tra potenza e trazione, la reattività nei cambi di direzione e la stabilità alle alte velocità. Progettata per piloti privati ambiziosi e team professionisti, con particolare attenzione ai costi di gestione, la Ypsilon Rally4 HF sfoggia con orgoglio l’iconico logo HF con l’elefante rosso. In particolare, questa vettura grintosa è nata dalla collaborazione tra Lancia, il marchio di maggior successo nel mondo dei rally, e il team Stellantis Motorsport, che vanta 11 vittorie alla Dakar e 27 titoli Costruttori nel Campionato del Mondo Rally. La vettura è stata inoltre arricchita da un DNA spiccatamente italiano grazie alle prestigiose partnership tra Lancia e alcuni dei marchi premium più famosi nel mondo delle corse.

Sotto il cofano della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF pulsa un 1.2 Turbo da 212 cavalli, capace di offrire prestazioni elevate e grande fluidità, abbinato a un cambio sequenziale SADEV a 5 rapporti. Il comportamento dinamico è esaltato da pneumatici MICHELIN Pilot Sport ad alte prestazioni, disponibili per fondi asciutti e bagnati, nelle misure 19/63-17. Fin dal debutto, l’auto ha conquistato per l’ingresso deciso in curva, la precisione in frenata e la sicurezza trasmessa anche nelle condizioni più difficili.

Merito di un telaio rigido ma leggero, sospensioni McPherson con ammortizzatori Öhlins regolabili e un impianto frenante con dischi ventilati da 330 mm. La trazione anteriore sfrutta appieno il differenziale autobloccante meccanico e una messa a punto fine che consente staccate profonde e ripartenze incisive. La fase di sviluppo è stata affidata a Miki Biasion, figura storica del rally e volto leggendario della Lancia. Il ritorno del marchio nel mondo delle competizioni fa parte di un più ampio progetto strategico che include il rilancio del logo HF, emblema delle versioni più prestazionali. La gamma si arricchisce così con la Ypsilon HF elettrica da 280 CV e la nuova HF Line Hybrid, entrambe già ordinabili e simbolo della nuova era sportiva del marchio.

La nuova Lancia Ypsilon HF Racing è stata sviluppata come vettura d’ingresso nel mondo dei rally, pensata per giovani piloti che desiderano iniziare la propria carriera sportiva. Concepita per offrire un’esperienza professionale a costi contenuti, adotta regolamenti semplificati e una base tecnica derivata da modelli di serie. È equipaggiata con un motore turbo tre cilindri da 1,2 litri, capace di erogare 145 CV e 240 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce con rapporti corti e differenziale meccanico. Il telaio, condiviso con la Ypsilon Rally4 HF, è conforme alle normative FIA e dotato di roll-bar omologato. L’impianto frenante prevede dischi da 302 mm all’anteriore e 290 mm al posteriore, con freno a mano meccanico. Con un prezzo di 38.900 euro (IVA esclusa), questa vettura pronta per la gara è già ordinabile e rappresenta un accesso concreto e competitivo al motorsport moderno.