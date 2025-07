Lancia Pu+Ra HPE: ipotizzata la versione crossover

Lancia Pu+Ra HPE è la concept car che ha anticipato lo stile delle auto del nuovo corso di Lancia debuttando prima dell’arrivo della nuova Lancia Ypsilon. La Lancia Pu+Ra HPE rappresenta il debutto del marchio nel mondo delle auto elettriche ed è il primo modello del gruppo Stellantis sviluppato sulla piattaforma EV STLA. Svelata ufficialmente il 15 aprile 2023 e mostrata al pubblico durante la Milano Design Week, il suo nome unisce “Puro” e “Radicale”, mentre “HPE” richiama la storica sigla del 1975. Il design presenta linee da coupé a due porte, con fari a LED a stella, cerchi ispirati allo stesso motivo e fanali posteriori rotondi in stile Stratos. L’interno, creato con Cassina, impiega materiali riciclati. L’autonomia stimata è di circa 700 km.

Una nuova Lancia Pu+ra HPE in versione SUV coupè sarebbe perfetta per completare la gamma del brand

Questa vettura non dovrebbe dare origine almeno per il momento ad una auto di produzione anche se sono in tanti a sperare in ciò. Questo lo si evince dai numerosi render apparsi sul web ad immaginare ipotetiche versioni del prototipo che per il suo design e la sua tecnologia ha vinto diversi premi. Un recente render apparso sul nostro forum ipotizza una nuova versione di Lancia Pu+Ra HPE con uno stile da crossover o quasi SUV coupè. Sicuramente si tratta di una ipotesi suggestiva, un modello che andrebbe ad arricchire la gamma di Lancia che dopo la nuova Ypsilon nel 2026 vedrà il debutto dell’ammiraglia Lancia Gamma e poi a seguire nel 2029 della nuova e attesa Lancia Delta.

Al momento non sono previsti altri modelli ai primi 3 annunciati ma pare probabile che Stellantis dal 2030 in poi possa dare il via ad una nuova fase nel rilancio del marchio premium piemontese sempre che ovviamente le cose con i primi tre modelli siano andati secondo aspettative. Al momento comunque Stellantis sembra voler puntare forte su Lancia e dunque non escludiamo di poter vedere in futuro nuovi veicoli arricchire la sua gamma.