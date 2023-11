Abarth Racer’s Academy: il marchio dello scorpione invita tutti in pista in Brasile

Creata da Carlo Abarth, appassionato di corse, la casa automobilistica dello scorpione è riconosciuta per la sua sportività, prestazioni ed esperienza di guida unica. Prendendo spunto da questa eredità, il brand ha deciso di promuovere in Brasile l’Abarth Racer’s Academy, un invito per gli amanti della velocità ad accelerare sulla pista dell’Autódromo Capuava (Indaiatuba/SP) e vivere una vera e propria immersione nell’universo dello scorpione più famoso al mondo. Ad ingresso gratuito e aperto al pubblico, l’evento si svolge il 10, 11 e 12 novembre (venerdì, sabato e domenica). Per partecipare è sufficiente registrarsi tramite il link www.agendamentoabarth.com.br e prenotare un orario (gli spazi per l’esperienza di guida sono limitati).

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di testare i modelli Abarth su una vera pista con tutta l’adrenalina e la guida di piloti professionisti

“Abarth è molto più di una divisione sportiva: è una vera e propria community di appassionati. Pertanto, siamo sempre alla ricerca di modi per valorizzare la passione che i nostri clienti hanno per il marchio. Con questo in mente, siamo entusiasti di presentare l’Abarth Racer’s Academy, un’opportunità unica per gli appassionati del marchio di connettersi ancora di più con l’universo dello Scorpione e provare tutta l’emozione e l’adrenalina delle piste. Vale la pena dire che questo è solo l’inizio! Nel 2024 porteremo questa notizia in altre città del Paese”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.

Una volta arrivati ​​all’evento, i partecipanti inizieranno ad immergersi nel mondo del brand. Dopo l’accredito potranno percorrere una mostra guidata e interattiva sull’intera storia dell’Abarth. In questo modo potranno conoscere meglio i momenti salienti degli anni, le curiosità e tutta la tecnologia e l’innovazione del brand.

Per chi vuole provare l’emozione delle piste, ci sarà la possibilità di sfrecciare su una Abarth con l’aiuto di un team di esperti e anche di piloti professionisti. Non si tratterà però di un circuito qualsiasi, bensì di un’esperienza di guida memorabile, poiché comprende attività per testare tutte le caratteristiche dei modelli del marchio, come la frenata in deflessione, la frenata in rettilineo e lo slalom. Prima della partenza i clienti parteciperanno ad un briefing sul test e avranno spiegazioni più dettagliate sui modelli Abarth. Per il circuito saranno disponibili sia la Pulse Abarth che la Nuova Fastback Abarth, equipaggiate con il motore Turbo 270, che passa da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e ha una velocità massima di 220 km/h.

Dopo aver completato questo passaggio, gli ospiti riceveranno un certificato e un video della loro esperienza in pista per ricordare questa giornata indimenticabile. Chi vorrà, letteralmente, indossare la maglia dello scorpione, potrà acquistare i prodotti di AbarthWear, il lifestyle store del brand che sarà presente anche presso la location dell’evento. Inoltre, si terrà un workshop per la personalizzazione esclusiva dei capi AbarthWear con i graffiti dell’artista urbano Pardal.

Presso l’Abarth Lounge sarà possibile scoprire anche gli accessori disponibili per equipaggiare una Abarth. Ad esempio, il filtro sportivo K&N inbox o, per l’aspetto dell’auto, adesivi con scorpione da attaccare sul cofano o sui lati del veicolo e una protezione per la soglia del design in fibra di carbonio con il nome del marchio. Per garantire il divertimento di tutti, sarà allestita anche un’area gastronomica con proposte urban food e gelati. L’evento avrà in esposizione anche i veicoli storici del marchio, un’area giochi per accontentare tutte le età, un parco giochi per bambini e uno spazio massaggi per rilassarsi dopo tanta adrenalina.