Abarth Pulse 2024: introdotti piccoli miglioramenti al SUV sportivo

L’Abarth Pulse 2024 fa il suo ingresso nel mercato automobilistico brasiliano, affermandosi come uno dei modelli più attesi della casa automobilistica torinese. In questo articolo, analizziamo le specifiche e i dettagli della nuova versione grazie alle informazioni condivise in anteprima dai media brasiliani.

Abarth ha fatto una scelta audace: mantenere il prezzo di 149.990 R$ (27.740,65 €), invariato dal momento del suo debutto a fine 2022. Il cruscotto rivela tocchi di maestria artigianale: una banda centrale in pelle nera, arricchita da cuciture rosse, domina l’intero spazio anteriore. Inoltre, le maniglie interne sono state impreziosite con una vernice nera brillante, che ne esalta l’eleganza.

Abarth Pulse 2024: il SUV sportivo si aggiorna in Brasile

Passando ai dettagli tecnici del Pulse 2024, è equipaggiato con una vasta gamma di funzioni avanzate. Tra queste, spiccano la frenata autonoma d’emergenza, l’attivazione automatica dei fari, il sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, il sistema Fiat///Me Connect, l’accensione da remoto e il climatizzatore automatico digitale.

Non si può ignorare il tocco distintivo del costruttore torinese: lo Scorpione adorna il cofano, la griglia e i parafanghi, dando un’identità unica al SUV.

Il cuore pulsante dell’Abarth Pulse 2024 è il motore turbo flex T270 da 1.3 litri, che offre 180 CV con benzina o 185 CV con etanolo. È disponibile anche una coppia massima di 270 Nm. Il propulsore è abbinato esclusivamente a un cambio automatico a 6 rapporti. Parlando di prestazioni, il modello di certo non delude: può raggiungere una velocità massima di 215 km/h.

La struttura esterna del nuovo Abarth Pulse si presenta imponente. Misura 4110 mm di lunghezza, 1980 mm di larghezza, 1540 mm di altezza e propone un passo di 2530 mm. La capienza del bagagliaio è di 370 litri mentre il serbatoio può contenere fino a 47 litri di carburante.

Infine, è stata apportata una leggera modifica all’altezza da terra, ridotta da 19,6 a 18,8 cm. Anche gli angoli di attacco e di uscita sono stati rivisti, con 20° anteriori e 27° posteriori. Insomma, l’Abarth Pulse 2024 consolida il marchio torinese come punto di riferimento nel segmento dei SUV sportivi in Brasile, coniugando tradizione, innovazione e prestazioni di alto livello.