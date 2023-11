Maserati MC20 Notte Edition: nuova versione speciale della supercar

Maserati ha svelato nelle scorse ore la straordinaria Maserati MC20 Notte Edition in versione speciale. È un’espressione di pura adrenalina e prestigio che rappresenta la quintessenza del design e dell’innovazione secondo il marchio di Stellantis. Limitata a soli 50 esemplari a livello globale, la MC20 Notte Edition cattura l’essenza del lusso sportivo con un’anima profondamente radicata nel motorsport.

Questo gioiello su ruote, concepita attraverso il programma Maserati Fuoriserie, si distingue per il suo colore Nero Essenza, un omaggio all’enigmatico fascino della notte. L’impronta estetica è fortemente influenzata dall’expertise di Andrea Bertolini, pilota di spicco del Tridente e icona delle competizioni GT1.

Maserati MC20 Notte Edition: solo 50 esemplari di pura esclusività

La sua visione trasforma ogni dettaglio in pura magia: dal logo Maserati ai simboli del Tridente, tutto è impreziosito da sfumature in oro bianco opaco, che si stagliano con maestosità sulla scocca in nero opaco.

La connessione con l’asfalto è affidata a cerchi da 20” in nero opaco, arricchiti da dettagli in oro bianco che conferiscono un’aura di prestigio. I freni, anch’essi neri, consolidano un’immagine di forza discreta ma assolutamente riconoscibile.

L’abitacolo della Maserati MC20 Notte Edition è un vero e proprio capolavoro di comfort e stile, con sedili sportivi in Alcantara dotati di cuciture gialle e volante sportivo abbellito da inserti in fibra di carbonio. Il Tridente troneggia sui poggiatesta mentre una placca metallica tra i sedili annuncia con orgoglio l’esclusività dell’edizione “UNA DI 50”.

Klaus Busse, responsabile del design di Maserati, ha evidenziato la dedizione del Tridente nella creazione di veicoli che sono veri e propri capolavori personalizzati. La nuova MC20 Notte Edition è la testimonianza concreta di questa filosofia, unendo l’eccellenza delle performance a un design che celebra la passione per le corse e il mistero dell’oscurità.

In occasione di questo lancio speciale, David Beckham – icona mondiale e appassionato della MC20 – insieme a Bertolini hanno dato vita a un video suggestivo che trasforma la lucente MC20 di Beckham in una feroce auto da corsa, simbolo di potenza e agilità nel cuore della notte, tra i vicoli cittadini e le piste da corsa. Ricordiamo, infine, il recente progetto di tuning di Mansory che vede protagonista proprio il bolide di Maserati.