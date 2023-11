Maserati MC20 Cielo: Mansory svela un nuovo kit di tuning

Maserati ha recentemente rilanciato la propria gamma con una nuova interpretazione di prestazioni e stile: la Maserati MC20 Cielo. Parliamo della variante scoperta dell’ammiraglia sportiva che si distingue non solo per la sua pura potenza, ma anche per l’innovazione stilistica apportata da Mansory.

Dopo il progetto di 7Design, il tuner tedesco sposa così una raffinatezza tecnica e un’estetica ancor più marcata, rivelando un kit di personalizzazione che esalta la natura sportiva e l’eleganza della MC20 Cielo.

Maserati MC20 Cielo: la scoperta diventa più potente e aggressiva grazie a Mansory

Con un motore V6 biturbo da 3 litri potenziato, la supercar by Mansory sfoggia ora una potenza massima di 720 CV e una coppia massima di 850 Nm, un incremento significativo rispetto ai già notevoli 630 CV e 730 Nm proposti dal modello di serie. Tale aumento conferisce al veicolo una prestanza da vera supercar, capace di raggiungere una velocità massima di 330 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

Non si tratta però solo di potenza: il design svolge un ruolo molto importante. Le modifiche estetiche apportate dal preparatore tedesco includono componenti aggiuntivi in fibra di carbonio che possono essere ulteriormente personalizzati con un cofano anteriore completamente in carbonio su richiesta.

Per la versione coupé è previsto un nuovo cofano, anch’esso interamente in carbonio, progettato per massimizzare l’afflusso di aria fresca al powertrain, essenziale per il mantenimento delle prestazioni ottimali del V6 biturbo.

Il tocco finale su questa Maserati MC20 Cielo è dato dai nuovi cerchi Mansory FV.5. Questi cerchi forgiati, ultraleggeri e monopezzo, nelle misure di 9,5 x 21” e 12 x 22”, sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni di dimensioni 255/30 R21 all’anteriore e 335/25 R22 al posteriore, assicurando un trasferimento efficace della potenza migliorata alla strada. La dinamica laterale del veicolo è ottimizzata grazie a questo upgrade, garantendo così un’esperienza di guida superlativa.

Mansory ha dunque elevato la MC20 Cielo a nuove vette di sportività e lusso. Il lavoro svolto dal tuner conferma la dedizione di Maserati alle performance senza compromessi e a una cura del dettaglio che si riflette in ogni componente aggiuntivo e nelle scelte stilistiche adottate.

Chi sceglie questa supercar con il soft kit di Mansory opta non solo per un’auto dalle prestazioni top, ma per un’opera d’arte su quattro ruote che incarna lo spirito innovativo e la passione per l’eccellenza che da sempre caratterizzano il Tridente.