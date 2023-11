La nuova Peugeot E-2008 vince il “Volante d’Oro 2023”

Peugeot è la vincitrice del premio “Volante d’Oro” assegnato quest’anno dalla Axel Springer Verlag con uno dei suoi modelli di maggior successo, la nuova E-2008. La Peugeot E-2008 ha saputo imporsi contro la forte concorrenza nel segmento delle auto piccole ed è stata votata come la migliore della sua categoria dai lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag e da una giuria di esperti. Tutti i vincitori saranno annunciati nei numeri 45/2023 di Auto Bild e 46/2023 di Bild am Sonntag.

Peugeot E-2008 si è distinta contro la forte concorrenza del segmento delle auto compatte ed è stata votata come la migliore della sua categoria

Christian Dietsch, Amministratore Delegato di Peugeot Germania: “Siamo molto orgogliosi che la Peugeot E-2008 sia riuscita a stupire tra le piccole auto. Il premio dimostra che il modello non è solo popolare tra gli appassionati di auto, ma è stato anche in grado di dimostrare le sue capacità sulla pista di prova davanti a una giuria di esperti. Ciò conferma il know-how del marchio del leone in termini di design, equipaggiamenti e prestazioni tecniche.”

Il design moderno e innovativo della Peugeot E-2008 ha convinto i lettori di AUTO BILD e BILD am Sonntag nonché una giuria di esperti: L’ampia sezione anteriore del modello di Peugeot presenta applicazioni verticali nel colore del veicolo, che si combinano con i fari e rafforzano l’aspetto potente del veicolo. La firma luminosa è caratterizzata da tre artigli luminosi verticali nella parte anteriore, che sono integrati nelle prese d’aria laterali nere lucide del paraurti. Le luci posteriori a LED hanno un design a 3 artigli costituito da doppie lamelle orizzontali sovrapposte, che sono strette ed eleganti e aiutano ad allargare visivamente il veicolo.

Elemento chiave degli interni della Peugeot E-2008 e uno degli elementi più distintivi della gamma di modelli, è il nuovo Peugeot i-Cockpit. La vettura è dotata di un quadro strumenti digitale 3D situato all’altezza degli occhi, direttamente sopra il volante. Il display da 10 pollici (25,4 cm) ha un design moderno e permette di controllare l’ultima generazione dei sistemi di infotainment Peugeot i-Connect e Peugeot i-Connect Advanced. Il volante compatto è una caratteristica dell’i-Cockpit e aumenta il piacere di guida attraverso un’agilità e una precisione dei movimenti uniche.

Il prestigioso premio “Volante d’Oro” è il più grande riconoscimento dell’industria automobilistica europea. È stato inventato da Axel Springer nel 1976, fondatore dell’omonima casa editrice Axel Springer. Il premio viene assegnato da BILD am Sonntag, che collabora con AUTO BILD dal 2009. Ogni anno i veicoli vengono premiati in diverse categorie attraverso il voto dei lettori di AUTO BILD e la valutazione di una giuria composta da esperti, tecnici, redattori capo e celebrità. Tra questi figurano celebrità come Tom Beck, Steffen Henssler e Rea Harder, nonché i piloti Hans-Joachim Stuck, Ralf Schuhmacher, Laura Maria Geißler e Sidney Hoffmann. Le gare finali si sono svolte il 18 settembre al Lausitzring.