Nuova Fiat Panda: meno di 15 mila euro per la versione ibrida?

Nuova Fiat Panda sarà la prossima grande novità per la principale casa automobilistica italiana che di recente ha svelato le nuove Fiat Topolino e Fiat 600. La vettura sarà molto diversa dalla generazione attuale con cui convivrà ancora per qualche anno all’interno della gamma della casa torinese. L’arrivo di questo modello è previsto per il prossimo anno, forse nel corso del prossimo mese di luglio. In particolare si vocifera che il debutto ufficiale di questo veicolo, che nascerà su piattaforma Smart Car, possa avvenire l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia l’importante anniversario di 125 anni di attività.

La versione termica futura entry level della gamma di nuova Fiat Panda potrebbe costare meno di 15 mila euro

Nuova Fiat Panda avrà in gamma una versione elettrica da 320 km che dovrebbe partire da circa 23 mila euro come la recente Citroen e-C3 con cui questa auto avrà molto in comune. Si dice anche che sia probabile l’arrivo di una seconda versione completamente elettrica. Questa avrebbe un prezzo inferiore ai 20 mila euro con una batteria ancora più piccola con autonomia di circa 200 km. Ma questa non sarebbe la entry level della gamma come prezzi.

Infatti nella gamma della nuova Fiat Panda 2024 ci sarà spazio anche per una versione termica. Questa dovrebbe avere un motore ibrido. A proposito di questa versione dalla Francia nelle scorse ore è arrivata una nuova indiscrezione secondo cui questa vettura costerà meno di 15 mila euro. Se così fosse si tratterebbe di un prezzo davvero interessante se si considera che la Panda attuale parte in Italia da un prezzo di oltre 14 mila euro. Al momento sono solo voci ma è probabile che già nel corso dei prossimi mesi avremo le idee più chiare su come sarà questa auto, sui prezzi e sulla gamma. Sappiamo che con questa auto Fiat vuole tornare alle origini del modello, quello dei primi anni ’80 che puntava tutto sull’essenzialità.

Con la nuova Fiat Panda, il cui luogo di produzione non è stato ancora comunicato, Fiat spera di fare concorrenza a Dacia spring e alle auto elettriche low cost delle case automobilistiche cinesi. Vedremo dunque in proposito quali altri notizie arriveranno.