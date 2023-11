Il CEO di Opel Florian Huettl annuncia i traguardi che saranno raggiunti nel 2024

Oggi, all’Automobilwoche Congress di Berlino, il CEO di Opel Florian Huettl ha annunciato tre importanti traguardi per quanto riguarda la sua casa automobilistica il prossimo anno. Nel 2024, la casa tedesca che fa parte del gruppo Stellantis festeggerà 125 anni di produzione automobilistica. Nel 2024, il brand di Russelsheim offrirà almeno un modello puramente elettrico in ogni serie. Sempre nel corso del prossimo anno debutteranno il successore della Crossland e la nuova Grandland, anch’essa completamente ridisegnata. Questi due modelli saranno puramente elettrici e colmeranno le ultime lacune nella gamma elettrica del produttore tedesco.

I successori di Opel Crossland e Grandland che debutteranno nel 2024 saranno elettrici a batteria

Opel continua quindi a guidare costantemente il cambiamento verso la mobilità elettrica. La nuova Opel Grandland sarà costruita nello stabilimento di Eisenach in Turingia e sarà basata sull’innovativa piattaforma del gruppo STLA Medium. “Nel 2024 non festeggeremo solo un importante anniversario aziendale. Mostriamo anche in modo impressionante come Opel stia padroneggiando con successo la trasformazione dell’industria automobilistica. Stiamo completando la nostra gamma elettrificata con i successori puramente elettrici di Crossland e Grandland. Il nostro obiettivo è una mobilità a zero emissioni di CO2 che le persone possano permettersi”, ha affermato Florian Huettl, CEO della casa tedesca davanti a un pubblico di esperti a Berlino nelle sorse ore.

Vedremo dunque quali novità ci saranno per la casa automobilistica tedesca di Stellantis che in futuro vuole avere un ruolo importante nel mercato auto europeo con la sua futura gamma di veicoli elettrici che comprenderà anche un’auto prodotta in Italia. Ci riferiamo precisamente alla nuova Opel Manta la cui produzione è prevista a partire dal 2026 presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla nuova Lancia Gamma.