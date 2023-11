Dodge Charger e Challenger: Hennessey svela il nuovo pacchetto H1000 Last Stand

Dodge, nota per le sue potenti muscle car, si unisce a Hennessey Performance Engineering, leader nel settore delle hypercar e veicoli ad alte prestazioni, per salutare il leggendario motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con un’edizione limitata di gran classe. Queste versioni, denominate Last Stand, esaltano le già apprezzate Dodge Challenger e Charger SRT, portando la performance a livelli straordinari.

Il cuore pulsante di entrambe le auto della serie Last Stand è rappresentato dal celebre propulsore Hemi V8, disponibile in svariate configurazioni, tra cui Hellcat, Jailbreak, Redeye e Super Stock. Tale propulsore, grazie alle modifiche apportate dai tecnici esperti del brand statunitense con oltre tre decenni di esperienza, ora sviluppa fino a 818 CV di potenza.

Dodge Charger e Challenger Last Stand: debuttano le due muscle car in edizione limitata

L’intervento sulle versioni non-Redeye include un compressore maggiorato, degli iniettori potenziati, un sistema di induzione ad alto flusso, un upgrade della puleggia, dei collettori di scarico in acciaio inox, dei catalizzatori ad alto flusso e un sistema di ventilazione del carter.

Il risultato è un incremento di potenza fino a 1014 CV e di coppia massima di 1285 Nm, un dato che sfiora di poco i 1039 CV della top di gamma Demon 170 (che ha un motore che costa quanto una Miata), e tutto ciò utilizzando benzina classica che troviamo nei distributori.

Con queste premesse, sia la Dodge Challenger SRT che la Dodge Charger SRT con il pacchetto Hennessey H1000 Last Stand scattano da 0 a 96 km/h in soli 2,8 secondi e coprono il quarto di miglio in 9,9 secondi a 227 km/h.

I nuovi modelli H1000 Last Stand si distinguono non solo per la potenza ma anche per dettagli estetici in fibra di carbonio, che includono un nuovo spoiler posteriore, uno splitter anteriore, delle minigonne laterali e un diffusore posteriore.

Oltre a ciò, spiccano i cerchi in lega da 20”, disponibili in nero lucido o grafite, decorazioni speciali Last Stand e una placca con numero di serie per ciascuno dei 50 esemplari in edizione limitata.

John Hennessey, fondatore e CEO di Hennessey Performance, ha detto: “Challenger e Charger rappresentano due dei nostri modelli di punta, con una potenza mostruosa inserita in un telaio confortevole e performante. È un addio amaro al motore Hemi da 6.2 litri, ma è con orgoglio che celebriamo quasi un decennio di eccellenza con i nostri modelli Last Stand, abbinando la potenza di 1014 CV all’eleganza della fibra di carbonio e ad altri miglioramenti estetici per le prestazioni”.

L’upgrade H1000 Last Stand è disponibile per le Dodge Challenger e Charger SRT dal 2021 al 2023. Tutti i miglioramenti sono supportati dalla garanzia completa di Hennessey di 3 anni o 57.936 km.

Gli assemblaggi sono già in corso presso lo stabilimento Hennessey di Sealy (Texas) e le muscle car Last Stand sono disponibili per la spedizione globale. Gli ordini possono essere effettuati tramite i concessionari autorizzati Dodge, direttamente sul sito Web di Hennessey Performance o telefonicamente.