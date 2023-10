Ram 1500 Limited RED Edition lanciato in Europa

In collaborazione con (RED), l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per combattere l’AIDS e le ingiustizie che consentono alle pandemie di prosperare, RAM annuncia il lancio del Ram 1500 Limited RED Edition sui mercati europei . Il brand americano celebra la collaborazione con (RED) lanciando questa edizione speciale dedicata, che si basa sull’iconico modello: Ram 1500 Limited (RAM) RED Edition. RAM fa parte di una partnership multimarca Stellantis con (RED), lanciata nel 2021 e che proseguirà fino al 2023, per aumentare la consapevolezza e i finanziamenti per la lotta contro le emergenze sanitarie globali.

RAM annuncia il lancio del Ram 1500 Limited RED Edition sui mercati europei

“RAM è orgogliosa di contribuire a questa partnership. Ogni Ram 1500 Limited (RAM) RED Edition fa parte di questo impegno significativo, e questa collaborazione europea con (RED) rappresenta per noi motivo di orgoglio”. ha dichiarato Domenico Gostoli, Responsabile RAM & Dodge Brands Enlarged Europe.

La serie speciale si basa sull’iconica RAM 1500 Limited, mantenendone lo stile distintivo e le caratteristiche di potenza: il modello è alimentato da un motore V8 HEMI da 5,7 litri con sistema di tecnologia ibrida leggera eTorque e vanta un’enorme capacità di traino massima di 11.310 libbre e Carico utile massimo di 1.780 libbre.

A questa linea di base, il Ram 1500 Limited RED Edition combina il design esclusivo del marchio (RED) per un risultato eccezionale e stimolante sia all’interno che all’esterno. Il design esterno si presenta affascinante e oscurato, con dettagli total black come la cornice della griglia, la cornice dei fari, i ganci di traino, i terminali di scarico, le calotte degli specchietti e le modanature dei finestrini. Inoltre, anche gli impressionanti cerchi da 22 pollici sono realizzati in alluminio nero per fornire un look audace ad ogni curva.

L’esterno robusto è abbinato agli interni premium: un design della cabina oscurato con sedili avvolgenti in pelle premium nera abbinati offre design e comfort altrettanto eccezionali, mentre i badge (RAM) RED adornano la console centrale e le porte esterne. I loghi Ram 1500 Limited (RAM) RED Edition offrono uno stile unico e olistico dentro e fuori.

Per inaugurare questo percorso, attraverso la propria rete globale di Trader europei, RAM organizzerà eventi locali dedicati ai consumatori su tutto il territorio. I veicoli RAM sono commercializzati in Europa dalle reti AEC e KWA, che anche questa stagione hanno assunto il ruolo di partner commerciali internazionali di RAM.