Fiat E-Ducato: consegnati i primi due esemplari a IKEA Italia

È avvenuta presso l’IKEA di San Giuliano Milanese la simbolica consegna di due Fiat E-Ducato, il veicolo commerciale 100% elettrico di Fiat Professional che supporterà l’azienda svedese nel suo percorso di transizione verso la mobilità sostenibile.

I 180 esemplari già ordinati rappresentano circa il 30% della fornitura complessiva e faranno sì che già da febbraio tutte le consegne al piano di IKEA Italia a Milano e Roma saranno a emissioni zero. Tra Milano e Roma saranno introdotti 80 EV, per un volume di circa 230.000 consegne a casa ogni anno.

La flotta Fiat di IKEA Italia

Fiat E-Ducato: l’EV è entrato a far parte della flotta di IKEA Italia

Il piano di implementazione prevede l’introduzione entro la fine di quest’anno di ulteriori 100 veicoli elettrici che andranno a servire le aree di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Salerno, Torino e Gorizia. L’obiettivo di IKEA Italia è coprire entro il 2025 tutta la rete nazionale delle consegne dell’ultimo miglio con la creazione di una flotta di veicoli elettrici o di soluzioni a zero emissioni.

Il colosso ha scelto l’E-Ducato di Fiat Professional, il primo veicolo commerciale 100% elettrico del brand torinese che è capace di soddisfare tutti i bisogni di carico e mobilità dei suoi clienti, che gli riconoscono da sempre il primato per efficienza, flessibilità e un upgrade continuo.

Tutte queste caratteristiche hanno consentito al Fiat Ducato di inanellare 40 anni di continui successi e di diventare il veicolo commerciale più venduto in Europa. Il Fiat E-Ducato è il primo modello full electric di Fiat Professional pensato per il trasporto su strada per il primo e l’ultimo miglio.

Promette fino a 370 km di autonomia con una singola ricarica

Assicura servizi di distribuzione in ambito cittadino e “near urban” veloci, affidabili e soprattutto sostenibili grazie all’abbattimento delle emissioni in atmosfera. Propone una completa gamma di versioni, nonché una scelta modulare di dimensioni della batteria con autonomie che vanno da 235 a 370 km nel ciclo urbano WLTP, nel tipico ciclo di una “mission” di consegna in ambito urbano e in normali condizioni ambientali, a seconda della dimensione della batteria.

Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse, con particolare attenzione alla volumetria di carico best in class da 10 m³ a 17 m³ e alla portata fino a 1910 kg – la migliore della categoria per il Fiat E-Ducato.

Andrea Croce, Corporate Sales e Leaser Manager di Stellantis Fleet & Business Solutions, ha detto che l’azienda è orgogliosa di essere parte di questo ambizioso progetto. Fleet & Business Solutions lavora per proporre a ogni cliente le migliori soluzioni di mobilità, con un approccio consulenziale e olistico che va oltre il prodotto. È la strategia di Stellantis per consolidare il proprio ruolo di leader nella transizione energetica.

Da sempre, Fiat Professional anticipa e soddisfa le esigenze dei professionisti, rivolgendosi a loro con mezzi sviluppati per essere ideali strumenti di lavoro, pronti ad affrontare ogni sfida del business. Oggi alle consuete prestazioni occorre affiancare una particolare attenzione all’impatto ambientale. Non cambiano infatti le missioni, ma vanno affrontate con un nuovo approccio green.