Citroën C3 Aircross: il motore Turbo 200 con potenza fino a 130 CV debutta in Brasile

Le innovazioni del Nuovo SUV Citroën C3 Aircross per un massimo di sette persone vanno ben oltre il suo aspetto sorprendente, l’eccellente spazio interno, la terza fila con sedili rimovibili e il bagagliaio più grande tra i suoi diretti rivali. Il modello sviluppato in Sud America e prodotto presso il Complesso Industriale Stellantis di Porto Real (RJ) avrà l’esclusivo motore Turbo 200 da 130 CV e 200 Nm di coppia. Il pluripremiato motore prodotto a Betim (MG) farà del Nuovo Aircross il SUV con la potenza più elevata del segmento in questa fascia di cilindrata, ampliando ulteriormente il suo già lungo elenco di differenze.

Debutta per Citroën C3 Aircross il motore Turbo 200 con potenza fino a 130 CV e 200 Nm

Questo motore pluripremiato, elogiato dalla critica e dal pubblico, riunisce tecnologie esclusive, come l’innovativo sistema di controllo delle valvole Multiair III. Questa soluzione innovativa offre un’ampia gamma di variazioni di apertura e fasatura delle valvole, inclusa la modalità Multilift, che consente di attivare le valvole di aspirazione due volte nello stesso ciclo. La turbina a bassa inerzia con valvola di scarico elettrica elimina praticamente qualsiasi ritardo nel tempo di risposta, consentendo grandi prestazioni su un ampio intervallo di giri.

Il motore Turbo 200 sarà sempre offerto con un cambio automatico CVT a sette velocità con gestione intelligente e opzioni di cambio sequenziale. Il suo funzionamento fluido si adatta allo stile di guida del conducente, offrendo sempre prestazioni migliori e coppia massima in un’ampia gamma di regimi. Ciò rende la guida del Nuova Citroën C3 Aircross sempre un piacere, sia nella quotidianità che nei viaggi.

Le virtù del propulsore più evoluto del segmento si uniscono alla leggerezza della variante con piattaforma modulare CMP, così che prestazioni ed efficienza vadano di pari passo nel B-SUV più atteso sul mercato. La casa francese ha invitato tutti i suoi fan a seguire tutte le novità di questo incredibile lancio sui social network Citroën.