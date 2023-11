Ferrari Testarossa elettrica: la bizzarra creazione mostrata al SEMA 2023

Il tuner Gas Monkey Garage ha modificato la mitica Ferrari Testarossa rendendola completamente elettrica. Il modello ha ricevuto numerose modifiche, incluso un nuovo propulsore elettrico. Lo riporta il sito The Drive. La concept car chiamata Testa è stata presentata alla fiera SEMA 2023 di Las Vegas. Questo è uno dei progetti di tuning più insoliti basati sull’iconica auto sportiva del cavallino rampante. L’auto del produttore di Maranello, uno dei modelli più famosi realizzati dalla casa italiana, è stata dipinta di bianco. Il tuner ha deciso di eliminare il tetto, trasformando l’auto sportiva con tetto rigido in una speedster con un parabrezza compatto.

Ferrari Testarossa: l’iconica vettura sportiva Ferrari degli anni ’80 si è trasformata in un’avveniristica auto elettrica

C’è un nuovo paraurti con illuminazione a LED nella parte anteriore. Il team di Gas Monekey Garage ha cambiato anche i fari dell’auto sportiva. L’aspetto è completato dai moderni cerchi Ferrari bianchi. Sono state illuminate anche le prese d’aria laterali. Le luci posteriori rimangono riconoscibili, ma sono realizzate utilizzando le ultime tecnologie. Gli interni di questa insolita Ferrari Testarossa sono molto diversi dal modello standard. Invece di due posti, ci sono tre sedili separati. In questo caso il pilota siede al centro, come nelle auto di F1.

All’interno della Ferrari Testarossa elettrica è presente un ampio display, che costituisce il cruscotto. Il volante ha mantenuto il suo aspetto abituale. Il motore V12 standard da 4,9 litri è stato sostituito con un motore elettrico che produce 306 CV e 500 Nm di coppia. È alimentato da un pacco batterie da 84,6 kWh con un’autonomia dichiarata di 362 km. Secondo quanto riferito, la trasmissione elettrica mantiene la distribuzione del peso 40:60 tra anteriore e posteriore dell’originale a benzina e, sebbene leggermente inferiore alla potenza del motore a dodici cilindri (225 kW elettrico contro 272 kW benzina), il motore elettrico offre 500 Nm, rispetto ai 451 Nm della Testarossa del 1989. Testa è stata realizzata in un unico esemplare.

Non è noto se questa insolita vettura sportiva sarà venduta all’asta. Segnaliamo infine che per iniziare il progetto “Testa”, tuttavia, Rawlings ha acquistato non uno, ma cinque esemplari della Ferrari che sono stati utilizzati come “oggetti di scena” sullo schermo nel film Infinite del 2021, con Mark Wahlberg.