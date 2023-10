Fiat Cronos: la produzione ha superato le 350 mila unità

Fiat ha festeggiato nelle scorse ore in Argentina un altro risultato molto importante. Ci riferiamo alle 350.000 unità prodotte della Fiat Cronos, l’auto più venduta nel Paese. Questo nuovo traguardo per lo stabilimento situato nella provincia di Córdoba, si inserisce in un contesto di ottime notizie per l’azienda, poiché lo scorso agosto è stato registrato un nuovo record storico di produzione nello stabilimento di Stellantis, con 10.662 unità di Fiat Cronos prodotte in un solo mese, quel livello di produzione non era mai stato raggiunto da quando è stato lanciato nel 2018.

Fiat Cronos: la berlina è stata già prodotta a Cordoba in più di 350 mila unità

Inoltre, a settembre è stata esportata la 175.000 esima Fiat Cronos, diventando così l’auto più esportata del Paese. Lo stabilimento di Stellantis inoltre è stato nominato a livello globale come: “Best Performer” tra tutti gli stabilimenti del gruppo. La Cronos è arrivata sul mercato nel 2018 e in breve tempo è cresciuta nelle vendite, imponendo una silhouette da berlina sui modelli hatchback, che erano la tendenza degli ultimi tempi quando si trattava di vendite di auto più accessibili. Il marchio ha anche saputo riformulare le sue proposte e aggiungere diverse versioni nel corso degli anni, fino ad offrire una gamma piccola, ma adattata alle esigenze di ogni cliente.

Fiat Cronos è stata la più esportata lo scorso agosto. In questo modo, la Cronos viene attualmente proposta con un unico motore 1.3 8v da 99 CV e 127 Nm. È abbinato a un cambio manuale a cinque marce o a un nuovo cambio automatico a variazione continua (CVT). Martin Zuppi, presidente di Fiat Argentina, ha commentato al riguardo: “Oggi celebriamo la produzione delle 350 mila unità prodotte del veicolo più venduto nel nostro Paese. Questo nuovo traguardo dello stabilimento Stellantis di Córdoba avviene nel contesto di una serie di buone notizie che vogliamo evidenziare”.