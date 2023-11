Team Peugeot TotalEnergies vince un importante premio della FIA

Il Team Peugeot TotalEnergies si è distinto nell’ambito del FIA World Endurance Championship 2023 non solo per le prestazioni sportive ma anche per il suo impegno nella sostenibilità. Il riconoscimento di questo impegno è avvenuto a Bahrain, dove il team ha trionfato ricevendo l’ambito FIA WEC DHL Sustainability Endurance Award. Questo premio sottolinea gli sforzi significativi del team nell’avanzare verso una decarbonizzazione delle proprie attività.

L’impegno del costruttore francese, sotto l’egida di Stellantis Motorsport, si innesta perfettamente nella strategia Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a un’ambiziosa riduzione delle emissioni di gas serra e pone l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2038.

Team Peugeot TotalEnergies: il team è stato premiato durante la tappa in Bahrain

Peugeot ha focalizzato le sue strategie di decarbonizzazione in quattro ambiti principali: produzione di veicoli e componenti, logistica, impegno dei piloti e del team e coinvolgimento dei dipendenti.

In particolare, la strategia adottata dal Team Peugeot TotalEnergies affronta tre delle quattro sfide proposte dall’ACO, parte del Low-Impact Carbon Award: calcolare l’impronta di carbonio del team, ridurre il consumo e rendere più ecologici i processi, e infine, stabilire un obiettivo concreto per una significativa riduzione delle emissioni entro il 2030.

Le sinergie con i partner, come TotalEnergies e Capgemini, giocano un ruolo molto importante. L’uso di carburante rinnovabile di TotalEnergies da parte dei concorrenti del Campionato Mondiale Endurance ha contribuito a una riduzione delle emissioni superiore al 66%. Inoltre, gli ingegneri sono stati formati per integrare i principi dell’eco-design, ottimizzando l’uso di materiali sostenibili.

La casa automobilistica francese, nella sua attività di acquisto, incorpora criteri ambientali in tutte le gare d’appalto e, in termini di logistica, collabora con i promotori del campionato per adottare un approccio più ecologico. Tra le iniziative implementate dal 2022 vi sono la promozione del trasporto marittimo, la riduzione del peso delle parti e dei veicoli trasportati e l’ottimizzazione dei viaggi del team per i test e le gare.

Il riconoscimento celebra il lavoro svolto fino ad ora dall’azienda

Per incentivare l’impegno collettivo verso questi obiettivi, sono stati organizzati dei workshop presso lo stabilimento Peugeot di Satory, dove si è discusso delle cause e delle conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso il Climate Fresk.

L’obiettivo di Stellantis Motorsport è di ottenere lo status di tre stelle dal programma di accreditamento ambientale della FIA entro la fine di quest’anno, superando i requisiti regolamentari e contribuendo alla visione globale di uno sport più sostenibile.

Claire Magnant, responsabile di Stellantis Motorsport, ha espresso orgoglio per il premio ottenuto, evidenziando che questo riconoscimento celebra il lavoro svolto dal Team Peugeot TotalEnergies e da Stellantis Motorsport.

Ha inoltre ringraziato i team di Capgemini Invent per il loro supporto quotidiano. Dal lancio del progetto nel 2022, il marchio di Stellantis ha delineato piani d’azione concreti, coinvolgendo tutti i reparti nell’importante impegno di ridurre l’impatto ambientale.