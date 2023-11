Citroën Ami: il quadriciclo elettrico sarà esposto ad EICMA 2023

L’innovazione nel settore della mobilità urbana porta il marchio Citroën in primo piano ad EICMA 2023, l’evento imperdibile per i fan del motociclismo, che si tiene a Fiera Milano-Rho dal 7 al 12 novembre.

Quest’anno, il produttore francese coglie l’occasione per presentare al pubblico internazionale la Citroën Ami e la versione speciale My Ami Buggy nel cuore dello spazio Urban Mobility presso lo Stand Q20, Padiglione 15.

Citroën Ami: debutto internazionale ad EICMA 2023

Il salone milanese diventa così una vetrina d’eccezione per il piccolo EV, che non richiede patente di guida e accessibile già a partire dai 14 anni di età. Con una garanzia estesa fino a 36 mesi, specificatamente pensata per i visitatori di EICMA, Citroën pone l’accento sulla sua fiducia in questo mezzo di trasporto urbano.

Questa proposta rientra in un’agenda di mobilità rivoluzionaria che il marchio di Stellantis ha sapientemente coltivato, attestandosi come punto di riferimento nel campo dei quadricicli elettrici con una quota di mercato che supera il 60% e più di 13.000 unità ordinate in Italia dal suo debutto.

Giovanni Falcone, direttore di Citroën Italia, ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione ad EICMA per il marchio, con una clientela sempre più ampia che dimostra interesse verso soluzioni innovative e sostenibili.

La Citroën Ami rappresenta la visione dell’azienda per la mobilità: praticità, comfort e audacia. La sua presenza a Milano è un’ulteriore conferma della mission del marchio francese, tesa a reinterpretare il concetto di trasporto urbano.

La Ami si distingue per la sua agilità e dimensioni ridotte, ideali per gli spostamenti cittadini. Gli interni ottimizzati offrono spazio per due persone in totale comfort mentre l’autonomia di 75 km e la possibilità di una ricarica completa in sole 3 ore da una presa domestica standard sono particolarmente adatti all’uso quotidiano.

È possibile ammirare anche la versione off-road

Allo stesso tempo, la Citroën My Ami Buggy si rivela come la quintessenza dello spirito libero e avventuroso del brand di Stellantis. Con un abitacolo aperto e dettagli in giallo acido che fanno eco alle tinte della carrozzeria, questo modello è un vero e proprio invito all’avventura urbana, rafforzato da cerchi dorati e da una struttura esterna che cattura lo sguardo.

Oltre all’esposizione, i visitatori di EICMA 2023 avranno l’opportunità di sperimentare personalmente il piacere di guida dei veicoli Citroën attraverso test drive nell’area esterna, svelando la natura eccezionalmente maneggevole e silenziosa di questi modelli.