Ferrari 499P: l’hypercar sale sul podio alla 8 Ore del Bahrain 2023

La stagione 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC) si chiude con una prestazione degna di nota per Ferrari, che sul circuito di Sakhir – durante la 8 Ore del Bahrain 2023 – ha evidenziato ancora una volta le capacità delle sue Ferrari 499P.

Il costruttore modenese, dopo 50 anni di assenza, ha segnato un ritorno trionfale nella categoria Hypercar del Campionato Mondiale Endurance, ottenendo il secondo posto nella classifica Costruttori.

Ferrari 499P: la vettura n°50 ha concluso la gara in terza posizione

La 499P, con il n°50 pilotata dal trio Fuoco-Molina-Nielsen, ha salutato l’evento con un meritato terzo posto mentre la sorella con il n°51, guidata dall’equipaggio Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, ha chiuso la gara tre posizioni più indietro.

Nel dettaglio, i piloti del team Ferrari – AF Corse hanno mostrato una consistenza in gara che gli ha permesso di raggiungere traguardi significativi. Conquiste che includono non solo il podio nell’ultima gara, ma anche un’intera stagione impreziosita da una vittoria, sei podi e due pole position.

Emblematico il trionfo alla 24 Ore di Le Mans per la Ferrari 499P n°51 e il terzo posto ottenuto a Spa-Francorchamps, dimostrazione della tenacia e dell’eccellenza che caratterizzano il cavallino rampante.

In Bahrain, sotto il cielo stellato del tracciato di Sakhir, le hypercar di Maranello hanno preso il via dalla terza fila, posizionandosi subito in seconda e terza posizione grazie ad un’eccellente performance iniziale di Molina e Pier Guidi.

La tenuta di gara delle 499P è stata coerente e notevole, mantenendo posizioni di vertice e mostrando il loro massimo potenziale. Nonostante la mancata vittoria, le strategie di gara e un’efficace gestione dei pit-stop hanno garantito un finale di stagione positivo, con la vettura n°50 a 1:36.286 dalla Toyota vincitrice e la n°51 a un giro di distanza.

La collaborazione tra Ferrari e AF Corse ha portato a risultati lusinghieri, culminati nel successo di Le Mans e in una costante presenza sul podio. I piazzamenti sono un chiaro indicatore della sinergia vincente e della supremazia tecnica delle due Ferrari 499P, che anche nei momenti di sfida non hanno mai perso la compostezza, proiettandosi tra i protagonisti indiscussi del campionato.

Il bilancio della stagione 2023 del FIA WEC si chiude quindi con un’aura di successo per il brand di Maranello, che ha visto le sue 499P imporsi con decisione nel panorama internazionale delle corse, cementando la reputazione di eccellenza del costruttore italiano nelle gare endurance.