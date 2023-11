Ferrari 499P: le due hypercar concludono la prima giornata a Sakhir

In vista della sfida conclusiva del FIA World Endurance Championship 2023, le due Ferrari 499P sono state le protagoniste durante il primo giorno di attività sull’iconico circuito di Sakhir. In questo contesto, il cavallino rampante ha affrontato le prime sfide della 8 Ore del Bahrain 2023, dimostrando la sua tipica tenacia nonostante una performance che si è posizionata all’interno della Top 8.

In un contesto dove le condizioni climatiche hanno giocato un ruolo determinante, con una tempesta di sabbia che ha richiesto l’innalzamento della bandiera rossa nelle prove libere 1, l’hypercar di Ferrari ha fatto il suo debutto sulla pista, presentandosi sotto un cielo incerto.

Ferrari 499P: le due hypercar affrontano questo weekend la 8 Ore del Bahrain 2023

Non appena la visibilità è stata ristabilita, il team AF Corse ha dimostrato il proprio valore in pista: la 499P n°51, con a bordo James Calado, ha segnato un tempo di 1:51.482, ottenendo l’ottava posizione dopo aver completato 11 giri.

Il suo compagno di squadra, Alessandro Pier Guidi, ha aggiunto altri 10 giri al conteggio mentre Antonio Giovinazzi ha optato per non partecipare in questa fase. La Ferrari 499P n°50, con Miguel Molina al volante, si è piazzata in nona posizione, registrando un crono di 1:51.722, condividendo i doveri di pilotaggio con Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen.

Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo sono mutate, dando spazio a piogge che hanno interessato la fase finale delle prove libere 1. Queste fluttuazioni climatiche hanno imposto ai piloti di Ferrari di adattare le loro strategie di guida in modo rapido ed efficace.

La seconda sessione di prove libere, iniziata alle 17:30 con temperature più stabili, ha visto le 499P affrontare condizioni simili a quelle che si prevedono per la fase centrale della gara. L’hypercar n°50 si è classificata decima, con Antonio Fuoco che ha impresso il proprio marchio con un tempo di 1:50.588 dopo 38 giri totali. L’equipaggio della 499P n°51 ha complessivamente percorso 44 giri, con Pier Guidi che ha fatto segnare il miglior tempo personale di 1:50.848, posizionandosi all’11° posto.

Con l’approccio delle fasi cruciali del weekend, la giornata di oggi sarà dedicata alle prove libere 3, previste per mezzogiorno, e alle sessioni di qualifica, che avranno luogo alle 17:05. La competizione raggiungerà il suo culmine domani, con la gara che prenderà il via alle 14:00 (tutti gli orari sono locali).

La Ferrari 499P continua quindi la sua corsa verso il traguardo finale del Campionato Mondiale Endurance 2023, confermando l’impegno e l’expertise tecnico del costruttore modenese in una competizione di calibro mondiale come la 8 Ore del Bahrain.