Ferrari 488 GTE: quarto posto alla 8 Ore del Bahrain 2023

La prestigiosa competizione automobilistica, la 8 Ore del Bahrain 2023, si è conclusa segnando un altro capitolo significativo nella storia del motorsport per Ferrari. Il team AF Corse ha guidato la Ferrari 488 GTE al quarto posto, un risultato che ha consolidato la posizione dell’equipaggio formato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon al terzo gradino del podio nella classifica dei piloti.

Nonostante il caldo estremo che ha caratterizzato il circuito di Sakhir, la squadra ha dimostrato una resilienza eccezionale, distanziando la vettura n°57 di Kessel Racing di soli 1”7, la quale ha tagliato il traguardo al quinto posto.

Ferrari 488 GTE: la vettura di AF Corse si porta a casa il quarto posto alla 8 Ore del Bahrain 2023

In precedenza, la squadra aveva dimostrato il proprio valore con una vittoria alla 6 Ore del Fuji, portando avanti l’eredità del cavallino rampante. Al contrario, la 488 GTE di Richard Mille AF Corse ha dovuto affrontare degli ostacoli dopo un contatto precoce in gara che ha causato una penalizzazione, relegando il trio – composto da Louis Perez Companc, Alessio Rovera e Lilou Wadoux – al nono posto. Malgrado l’incidente iniziale, la stagione si è rivelata positiva per i vincitori della 6 Ore di Spa-Francorchamps.

Lilou Wadoux, in particolare, ha fatto storia diventando la prima donna a vincere nel FIA World Endurance Championship (WEC). La pilota è ora pronta a sottoporsi al Rookie Test, prendendo il volante della Ferrari 499P, celebre per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Da segnalare anche l’11ª posizione finale per il secondo team di AF Corse, la Ferrari 488 GTE n°21, capitanata da Franck Dezoteux, Simon Mann e Kei Cozzolino.

Con l’evento di Sakhir, non solo si conclude la stagione 2023 del Campionato Mondiale Endurance, ma si chiude anche un’era per la classe LMGTE Am e per la 488 GTE. Il costruttore modenese si congeda dalla categoria con un palmares di grande prestigio: 29 vittorie totali, suddivise in 17 nella classe Pro e 12 in Am, su un totale di 51 partenze.

Tali successi hanno contribuito a far ottenere al cavallino rampante quattro titoli costruttori (2016, 2017, 2021 e 2022), tre titoli piloti sia in classe Pro che in classe Am e altrettanti riconoscimenti per i team in entrambe le categorie.