Opel: ecco come sarà l’auto elettrica da meno di 25.000 euro

Opel in futuro lancerà una city car elettrica da meno di 25 mila euro. Si tratterà di una vettura elettrica e compatta, che molto probabilmente nascerà su piattaforma Smart Car, la stessa usata dalla recente Citroen e-C3. Questa auto si collocherà davanti alla Corsa come nuova entry level del marchio nella sua gamma. La nuova city car sarà destinata al mercato europeo e avrà un design personalizzato, con alcuni elementi distintivi del marchio come il logo e la calandra.

Opel: un render ipotizza l’aspetto della futura auto elettrica da 25 mila euro che arriverà nei prossimi anni

La nuova Opel elettrica low cost con un prezzo inferiore ai 25 mila euro sarà dunque rivale diretta di modelli quali la KIA EV2 e la Renault 5. Il numero uno della casa automobilistica tedesca, l’amministratore delegato Florian Huettl ha confermato che l’arrivo di un simile modello è certamente possibile dato che nella gamma della casa tedesca c’è sicuramente spazio per una vettura del genere. Tuttavia il boss di Opel ha subordinato l’arrivo di questo veicolo ad un miglioramento delle tecnologie relative alle batterie e all’autonomia.

Infatti se nel frattempo le batterie delle auto elettriche non avranno ridotto le dimensioni aumentando l’efficienza e l’autonomia sarà difficile pensare ad un modello di questo tipo. Nel frattempo il magazine britannico Autocar ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello in un render che è stato pubblicato nelle scorse ore.

Vedremo dunque se davvero Opel lancerà una vettura di questo tipo e se si tratterà di una delle sette auto che il gruppo Stellantis ha intenzione di costruire sulla piattaforma Smart Car impiegata da Citroen E-C3 e che in futuro sarà usata anche da modelli quali la nuova Citroen C3 Aircross, la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat Multipla. Al momento non è ancora chiaro come si potrebbe chiamare questa futura auto della casa automobilistica tedesca. Molto probabilmente già il prossimo anno trapeleranno nuovi dettagli e soprattutto potrebbe arrivare la conferma che questa auto effettivamente si farà.