Ferrari 488 GTE: quattro vetture al via della 8 Ore del Bahrain 2023

In occasione dell’evento clou del FIA World Endurance Championship 2023, le 8 Ore del Bahrain, il circuito di Sakhir accoglierà quattro Ferrari 488 GTE nella classe LMGTE Am. Questa competizione rappresenta l’ultimo appuntamento in cui le vetture in configurazione GTE saranno protagoniste.

All’interno del team Maranello, quattro piloti ufficiali prendono parte all’evento: Davide Rigon, Lilou Wadoux, Alessio Rovera e Daniel Serra. La gara prenderà il via sabato 4 novembre alle 14:00 (ora locale).

Ferrari 488 GTE: tutto pronto per l’ultima tappa del FIA WEC 2023

Le 488 GTE presenti alla partenza sono reduci dalla vittoria alla 6 Ore del Fuji a settembre, con Rigon, Thomas Flohr e Francesco Castellacci che condividono la vettura n°54 di AF Corse, occupando la terza posizione nella classifica piloti con 73 punti, a soli sei punti dal secondo posto.

Inoltre, Wadoux, Rovera e Louis-Perez Companc con l’auto n°83 di Richard Mille – AF Corse arrivano in Bahrain in settima posizione con 53 punti in classifica, avendo ottenuto il successo nella 6 Ore di Spa-Francorchamps ad aprile e il secondo gradino del podio a Portimão.

Il parco auto comprende anche le Ferrari 488 GTE n°21 di AF Corse, guidata da Franck Dezoteux, Simon Mann e Kei Cozzolino, e la n°57 di Kessel Racing, portata in pista da Takeshi Kimura, Esteban Masson e Daniel Serra, che torna al volante dopo aver saltato la gara giapponese.

Il Bahrain International Circuit, lungo 5412 km e composto da 15 curve, è stato inaugurato nel 2004 e ospita una prova del FIA WEC sin dalla sua nascita nel 2012. Ferrari vanta sette vittorie nelle classi LMGTE, l’ultima delle quali nel 2022 con Antonio Fuoco e Miguel Molina a bordo della 488 GTE di AF Corse.

Per quanto riguarda il programma, il fine settimana inizia proprio oggi con i primi due turni di prove libere, alle 12:15 e alle 17:30 (ora locale). Domani si svolgerà la terza sessione di libere alle 12:00 (ora locale), seguita dalle qualifiche per la classe LMGTE Am alle 16:15 (ora locale). La bandiera verde sventolerà sabato alle 14:00 (ora locale), dando il via alla 8 Ore del Bahrain 2023.