Ferrari 488 GTE di AF Corse vince la 6 Ore del Fuji

In un exploit indimenticabile al Fuji International Speedway, la Ferrari 488 GTE n°54 del team AF Corse ha trionfato nella classe LMGTE Am della 6 Ore del Fuji, sesta e penultima tappa del FIA World Endurance Championship 2023.

L’equipaggio composto da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon ha raggiunto la vetta della classifica, segnando il loro primo successo della stagione. Andiamo dritti al punto: la strategia e l’abilità nella seconda metà della corsa hanno contraddistinto il costruttore modenese.

Ferrari 488 GTE: la vettura n°54 vince la sesta tappa del FIA WEC 2023

Dopo un contatto iniziale con una Corvette, che ha rischiato di porre fine alla loro gara e che è stato sanzionato dai commissari, Rigon ha preso il volante per l’ultimo doppio stint. Ereditando una 488 GTE in ottime condizioni da un eccellente Castellacci, Rigon ha compiuto una rimonta straordinaria. Flohr, per la seconda volta sul podio del circuito giapponese dal 2017, ha mostrato un impegno e una dedizione convincenti.

Il team Kessel Racing, con la sua vettura n°57, ha offerto una prestazione solida durante tutta la durata della gara. Tuttavia, un errore nel non rallentare adeguatamente durante una fase di Full Course Yellow ha comportato una penalità di 10 secondi, relegando il trio Kimura-Huffaker-Miyata al terzo posto. È stato un momento amaro per la squadra elvetica, che sino a quel momento aveva mantenuto una seconda posizione molto promettente.

Ma non tutte le squadre Ferrari hanno avuto fortuna nella 6 Ore del Fuji. La Ferrari 488 GTE n°83, gestita da AF Corse e pilotata da Rovera-Wadoux-Pérez Companc, ha terminato solo al nono posto a causa di un errore al via.

Ancor più sfortunata è stata la performance del team con la n°21, con Koizumi-Mann-Cozzolino incapaci di guadagnare una posizione nella top ten a causa di varie penalità.

Il marchio di Maranello continua a mostrare la sua competenza nel motorsport, specialmente con il trionfo del team AF Corse nella classe LMGTE Am. Questa vittoria sottolinea l’importanza delle strategie a lungo termine e della guida abile, elementi chiave che hanno caratterizzato il successo della Ferrari 488 GTE nel FIA WEC 2023.