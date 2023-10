Nuova Fiat Panda: meno di 20.000 euro per la versione elettrica da 200 km di autonomia

Fiat sta preparando il lancio della nuova Fiat Panda, una vettura elettrica a basso costo pensata per la mobilità urbana. La nuova Panda sarà la prima auto di Fiat basata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, che consente diverse soluzioni di propulsione elettrica. Questa architettura è un’evoluzione dell’architettura CMP/eCMP ampiamente utilizzata progettata per i modelli a basso costo. Le stesse basi sono utilizzate nella nuovissima Citroen e-C3 del 2024, dandoci un’ottima idea di cosa aspettarci dalla prossima Fiat.

200 km di autonomia e meno di 20.000 euro per la nuova Fiat Panda elettrica

La nuova Panda sarà disponibile in due versioni elettriche una da 320 km di autonomia che dovrebbe partire da poco meno di 24 mila euro e una da 200 km di autonomia che costerà meno di 20.000 euro. La nuova Fiat Panda si propone come una vettura agile e dinamica, con una lunghezza di circa 4 metri e con uno stile che ricorderà in parte quello della recente Citroen e-C3 e in parte quello della concept car Fiat Centoventi.

La nuova Fiat Panda sarà prodotta in Europa, forse in Italia e nonostante ciò il suo obiettivo sarà quello di dare serio filo da torcere alle auto elettriche cinesi in termini di prezzo. L’amministratore delegato della Fiat, Olivier Francois, ha apertamente espresso l’intenzione dell’azienda di “rendere la vita difficile” ai concorrenti di veicoli elettrici prodotti in Cina offrendo un veicolo elettrico urbano a prezzi accessibili e accessibile a un vasto pubblico.

A proposito della nuova Fiat Panda qui vi mostriamo un render realizzato dal sito Carscoops che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto esterno di questo futuro modello di Fiat che dovrebbe essere svelato il l’11 luglio 2024 giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia i suoi primi 125 anni di attività. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello destinato a cambiare la percezione che gli automobilisti europei hanno delle auto elettriche.