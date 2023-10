Finali Mondiali Ferrari 2023: vittoria per Fleming e Sartingen

Con una affluenza da record di appassionati e partecipanti, l’Autodromo Internazionale del Mugello è stato teatro delle emozionanti Finali Mondiali Ferrari 2023. Le competizioni hanno visto la partecipazione di 105 iscritti nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e oltre un centinaio di veicoli nei programmi Club Competizioni GT, F1 Clienti e XX Programme.

Tra le competizioni più avvincenti, il Trofeo Pirelli è stato dominato da Thomas Fleming di HR Owen – FF Corse, che ha conquistato il titolo con una performance impeccabile, mantenendo la prima posizione fin dalla partenza e concludendo con il miglior tempo sul giro in 1:51.136. Nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler di Charles Pozzi GT Racing ha conquistato il primo posto, confermando la sua supremazia dopo il campionato europeo.

Finali Mondiali Ferrari 2023: al Mugello vincono Thomas Fleming e Axel Sartingen

Nelle gare della Coppa Shell, Axel Sartingen di Lueg Sportivo – Herter Racing ha trionfato conquistando il titolo mondiale, con una gara entusiasmante conclusa in regime di safety car. Il titolo mondiale della Coppa Shell Am è andato a Martinus Richter di Mertel Motorsport, che ha dominato la competizione dalla pole position fino alla bandiera a scacchi.

Il clou dell’evento è stato il Ferrari Show, durante il quale sono state esposte alcune delle monoposto di Formula 1 più iconiche del recente passato, così come la Ferrari 499P, protagonista del FIA World Endurance Championship (WEC).

In particolare, il pubblico ha potuto ammirare da vicino la nuova Ferrari 499P Modificata, una sport prototipo in serie limitata per l’uso non competitivo, e la nuova Ferrari 296 Challenge, che farà il suo debutto nelle competizioni a partire dalla stagione 2024.

Durante la serata di gala del sabato, sono state presentate ufficialmente le due nuove vetture della casa di Maranello, la 296 Challenge e la 499P Modificata, accanto al Trofeo conquistato dalla 499P nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans. La presenza di Benedetto Vigna – CEO di Ferrari – e di altre figure chiave del marchio ha conferito all’evento un tocco di prestigio.

Ma non è tutto: le Finali Mondiali Ferrari 2024 si terranno presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 16 al 20 ottobre. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del cavallino rampante.