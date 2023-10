Alfa Romeo B-SUV: ecco cosa avrà in comune con la nuova 33 Stradale

Nelle scorse settimane sono state pubblicate sul web le presente prime foto di Alfa Romeo B-SUV. A quanto pare si sarebbe trattato di una svista di uno dei designer che hanno partecipato allo sviluppo del nuovo modello la cui presentazione è prevista intorno alla metà del prossimo anno. Si tratterà di un modello che rappresenterà un elemento importante della futura gamma della casa automobilistica del Biscione. Questo SUV compatto che sarà lungo circa 4, 2 metri sarà infatti la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese.

Il logo tridimensionale visto nella nuova 33 Stradale sarà presente anche nel nuovo Alfa Romeo B-SUV

Alfa Romeo B-SUV, il cui nome dovrebbe essere svelato a breve, sarà dunque un modello importante per attirare nuovi clienti soprattutto giovani e donne al marchio premium di Stellantis che punta a diventare un brand premium globale. A proposito di questo modello, le recenti foto apparse sul web hanno mostrato che il modello avrà almeno una cosa in comune con la recente Alfa Romeo 33 Stradale svelata lo scorso 30 agosto al museo Alfa Romeo di Arese. Confrontando le immagini delle due auto notiamo la presenza nella parte anteriore di entrambe di un logo tridimensionale.

Questo logo tridimensionale sarà presente anche sullo scudo dell’Alfa Romeo B-SUV. Si tratta di un dettaglio appena visibile nelle immagini trapelate. Ed è probabilmente uno dei pochi elementi che verranno ripresi dalla nuova Alfa Romeo 33 Stradale da questo B-SUV. Questo nuovo logo tridimensionale segna una rottura con lo stile attuale e più spigoloso delle auto del marchio.

Ricordiamo inoltre che Alfa Romeo B-SUV condividerà la stessa piattaforma della nuova Fiat 600 e della Jeep Avenger, così come gli stessi motori, ibridi benzina ed elettrici, con le stesse potenze e le stesse batterie. A bordo si lavorerà a livello di abitacolo per sentirsi come su un’Alfa Romeo, con sedili sportivi, plancia simile ad Alfa Romeo Tonale, con griglie di ventilazione rotonde caratteristiche del marchio. La vettura sarà la prima auto di Alfa Romeo ad essere prodotta in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. Non sono ancora stati resi noti i prezzi ma si suppone che questi possano partire da una cifra intorno ai 30 mila euro. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità emergeranno a proposito del prossimo modello che entrerà a far parte della gamma della casa automobilistica milanese che nei prossimi anni subirà una vera e propria rivoluzione.