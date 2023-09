Alfa Romeo B-SUV: ipotizzato il design definitivo sulla base delle foto trapelate

Alfa Romeo, il marchio italiano appartenente al gruppo Stellantis, sta lavorando a un nuovo modello che arriverà nel 2024: si tratta di un SUV di segmento B, il primo della sua storia, che sarà anche il primo veicolo elettrico a batteria della Casa. Il suo nome è ancora sconosciuto e dunque per il momento lo chiamiamo Alfa Romeo B-SUV, ma grazie ad alcune foto trapelate nei giorni scorsi un render pubblicato dal designer e creatore digitale Avarvarii ha immaginato l’aspetto definitivo di questo modello.

Alfa Romeo B-SUV: un render ha ricostruito il design definitivo sulla base delle immagini trapelate nei giorni scorsi

Le immagini trapelate nei giorni scorsi sono state pubblicate dal sito CocheSpias su Instagram e mostrano i grafismi che appariranno nel quadro strumenti digitale del nuovo SUV. In particolare in queste immagini è possibile notare che il design del frontale e della coda del nuovo modello, riprendono in un certo qual modo lo stile di Alfa Romeo Tonale, il SUV di segmento C che è stato lanciato nel 2022. Il nuovo SUV della casa automobilistica milanese avrà una calandra trapezoidale con il logo al centro, fari a LED con la forma dei quattro quadrati del marchio, paraurti sportivi con prese d’aria e luci diurne, portellone posteriore con uno spoiler integrato e si noterà anche la presenza di fanali posteriori a LED con effetto 3D.

Il nuovo Alfa Romeo B-SUV sarà basato sulla piattaforma modulare CMP (Common Modular Platform), la stessa che viene utilizzata anche dalle recenti Jeep Avenger e Fiat 600, che saranno prodotti nel medesimo sito produttivo di Tychy in Polonia. Questa nuova architettura permetterà di offrire sia l’elettrico al 100 per cento che una versione endotermica. La versione elettrica avrà una batteria da 54 kWh e un motore da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia. L’autonomia sarà di circa 400 km secondo il ciclo WLTP.

Il prezzo del nuovo SUV di Alfa Romeo non è ancora stato comunicato, ma si stima che non sarà inferiore ai 30.000 euro per la versione ibrida che sarà la entry level. L’elettrica invece supererà i 40 mila euro. Il lancio del nuovo Alfa Romeo B-SUV dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. Si tratta di un progetto molto importante per Alfa Romeo, che punta a rinnovare la sua gamma e a conquistare nuovi clienti con le sue auto elettriche compatte.