Ferrari in pista: weekend di gare a Imola e Magny Cours

L’atto finale dell’importante Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (CIGT Sprint) si svolge sul prestigioso circuito di Imola e vedrà protagoniste le vetture di Ferrari in lizza per il titolo e un posto d’onore sul podio.

Nonostante la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°52, guidata dall’equipaggio D’Auria-White per AF Corse, si trovi al quarto posto con un distacco considerevole dai leader, il vero spettacolo sarà tra gli altri protagonisti.

Nella GT3 Pro Am, Jules Castro e Luka Nurmi alla guida della 488 GT3 Evo 2020 n°51, sempre di AF Corse, sono in posizione dominante con un margine solido. A queste si aggiunge la 488 GT3 Evo 2020 di Best Lap con Coluccio e Mazzola, oltre alla debuttante Ferrari 296 GT3 di Easy Race pilotata da Biagi e Ponzio.

Invece, nella GT Cup Pro Am, Leonardo Colavita con la Ferrari 488 Challenge Evo n°199, rappresentante del team Double TT Racing, è a un soffio dalla vetta. Nella GT Cup Am, la 488 Challenge Evo n°290 di AF Corse, guidata da Vincenzo Scarpetta, detiene un vantaggio notevole, mentre l’equipaggio Del Col-Pierantoni correrà per Easy Race con una 488 Challenge Evo.

Il programma a Imola inizia oggi con le prove libere, seguite da qualifiche domani mattina. Le gare principali sono in programma domani pomeriggio e domenica.

A Magny Cours c’è l’Ultimate Cup Series

Il quinto round della Ultimate Cup Series si tiene sul circuito di Magny Cours, in Francia. Nell’Endurance GT, Bouvet, Pagny e Hallyday guideranno la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°1 per Visiom, attualmente leader del campionato. Allo stesso tempo, la 488 Challenge Evo n°74 di XP Racing con Pedraza, Papin e Pompidou si prepara a sfidare i rivali.

Nel Sprint GT Touring Challenge, Francesco Atzori guida la classifica con la Ferrari 488 Challenge Evo n°33, condivisa con Edoardo Barbolini. Michellier e Berthet rappresenteranno CMR con la 488 Challenge Evo n°73 mentre la 488 Challenge Evo n°91 sarà schierata dal team Racing Spirit of Léman.

Magny Cours vedrà l’inizio delle attività con le prove libere oggi, seguite da Gara 1 della Sprint GT nel pomeriggio. Domani è previsto un programma intenso con Gara 2 e Gara 3 mentre la gara principale di Endurance GT di domenica avrà inizio alle 09:50. Ricordiamo che questo weekend ci sono anche le Finali Mondiali Ferrari 2023.