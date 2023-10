Finali Mondiali Ferrari 2023 al Mugello: tutto quello che bisogna sapere

Il prestigioso Autodromo Internazionale del Mugello brulica di attività: le Finali Mondiali Ferrari 2023 sono ufficialmente iniziate. Questo evento chiave nel calendario del motorsport vede i migliori piloti del cavallino rampante cimentarsi in prove e qualifiche avvincenti.

Oltre alla conclusione delle serie Ferrari Challenge Europe e Ferrari Challenge North America, l’apice di questa manifestazione sarà raggiunto domenica 29 ottobre, quando verranno proclamati i campioni mondiali delle quattro classi.

Finali Mondiali Ferrari 2023: l’appuntamento di quest’anno al Mugello

Ferrari Challenge Europe: la tensione cresce in Toscana. Ancora in gioco il titolo europeo 2023 del Trofeo Pirelli con protagonisti Eliseo Donno e Thomas Fleming, distanti solo 19 punti. La competizione è accesa, con piloti di spicco e giovani talenti pronti a lottare per ogni punto disponibile.

Ferrari Challenge North America: Mark Kurzejewski, già campione del Trofeo Pirelli, sarà al centro dell’attenzione, ma molte classi sono ancora in lizza, rendendo la serie nordamericana una vera miniera di emozioni.

Finali Mondiali: domenica sarà il giorno decisivo. Le classifiche saranno determinate non solo dalle prestazioni nelle gare, ma anche dalla Superpole, un nuovo formato di qualificazione in programma sabato.

Durante l’evento, gli spettatori possono seguire anche le attività del Club Challenge, l’ammirazione per le monoposto F1 storiche della Scuderia Ferrari, la presentazione delle vetture d’élite del Programma XX e la celebrazione delle granturismo del Club Competizioni GT. Il tutto culminerà con lo spettacolare Ferrari Show, mettendo in mostra la Ferrari 499P, l’hypercar che ha dominato il FIA World Endurance Championship (WEC).

Dove seguire

Per coloro che non possono vivere l’azione in diretta al Mugello, c’è una copertura estesa online e televisiva. In Italia, Sky trasmetterà in diretta le gare più importanti mentre gli appassionati internazionali potranno sintonizzarsi su Sky Sports F1 nel Regno Unito e in Germania. Inoltre, su Ferrari Live e il canale YouTube di Ferrari offriranno una copertura completa con commenti in inglese.

L’ingresso all’Autodromo Internazionale del Mugello sarà gratuito per il pubblico dal 27 al 29 ottobre, garantendo un accesso esclusivo alle emozioni del weekend. I dipendenti del brand di Maranello e i soci degli Scuderia Ferrari Club godranno di posti privilegiati in tribuna e accesso al paddock.