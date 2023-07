Nuova Jeep Compass: sarà prodotta a Melfi insieme a Lancia Gamma e Opel Manta?

Nuova Jeep Compass è la futura generazione del celebre SUV della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis. A proposito di questo modello abbiamo saputo nelle scorse ore che molto probabilmente sarà proprio lei il quinto modello che verrà prodotto da Stellantis presso il suo stabilimento di Melfi in Italia. Dopo l’incontro con ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato ufficialmente che il suo gruppo nei prossimi anni produrrà ben 5 nuovi modelli a Melfi per garantire la piena occupazione del sito.

Nuova Jeep Compass: secondo indiscrezioni sarà la futura generazione del SUV il quinto modello ad essere prodotto a Melfi

Questo significa un modello in più dei piani originariamente previsti. In tanti in questi giorni si sono domandati di quale modello si potesse trattare. Ricordiamo che già è stato confermato che in quella fabbrica saranno prodotti un nuovo modello di Opel che dovrebbe essere la nuova Opel Manta, un modello di una casa italiana che dovrebbe essere la nuova Lancia Gamma e altri due modelli premium: di cui uno o due di DS Automobiles. Oggi abbiamo saputo che quasi certamente il quinto ed ultimo modello ad essere prodotto nei prossimi anni a Melfi sarà la nuova Jeep Compass.

Secondo fonti vicine a Stellantis come riportato da Reuters, il nuovo modello sarà un’evoluzione del SUV Compass che il gruppo franco-italiano produce attualmente a Melfi e che dunque anche con la futura generazione continuerà ad essere prodotto per l’Europa in terra lucana. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares dovrebbe rivelare ufficialmente la futura linea di produzione per Melfi alla fine di questo mese, come parte di un accordo più ampio su cui sta lavorando con il governo italiano, avrebbe detto una delle fonti che ha parlato con la Reuters.

Nel corso del 2024 è previsto l’avvio della produzione a Melfi dei modelli sostenuti dalla nuova piattaforma Stellantis per auto di media cilindrata. Attualmente Stellantis costruisce a Melfi anche i modelli Renegade di Jeep e 500X di Fiat. Dunque anche la nuova Jeep Compass sarà realizzata su piattaforma STLA Medium e molto probabilmente sarà solo elettrica. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso del 2025 o forse del 2026.

A proposito della nuova Jeep Compass si tratta dunque della futura generazione di un modello che ha fatto la storia di Jeep. Compass è un SUV di segmento C prodotto dalla casa automobilistica americana Jeep dal 2006. La vettura si colloca tra la Jeep Renegade e la Jeep Cherokee nella gamma Jeep ed è attualmente alla sua seconda generazione, lanciata nel 2016 e rinnovata nel 2021. La Jeep Compass offre diverse motorizzazioni, tra cui benzina, diesel, ibrida plug-in e ibrida leggera. La vettura si distingue per il suo stile robusto e avventuroso, tipico del marchio Jeep, con la caratteristica griglia a sette feritoie, i fari a LED e i cerchi in lega da 17″ o 18″ a seconda delle versioni. Vedremo dunque che novità arriveranno in merito alla terza generazione del modello.