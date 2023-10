Fiat Orano: già individuati ben 11 fornitori per il nuovo stabilimento

“Per lo stabilimento Fiat Algeria, undici produttori locali di attrezzature sono già ai blocchi di partenza per consentire la realizzazione del tessuto che consentirà il processo di fabbricazione dei veicoli della casa torinese”, riferisce il quotidiano El Watan nel giornale di giovedì 19 ottobre. Lo stabilimento Fiat, attualmente in costruzione a Tafraoui (wilaya di Orano), entrerà in produzione nel dicembre 2023, come annunciato ufficialmente. Lo stabilimento Fiat, parte del gruppo automobilistico Stellantis, inizierà con un tasso di integrazione del 30 per cento come previsto dal disciplinare che regola l’attività di produzione automobilistica in Algeria.

Fiat Orano: Stellantis ha già individuato 11 fornitori per il nuovo stabilimento sito in Algeria la cui produzione partirà a dicembre

Per fare ciò è necessaria una rete di subappaltatori per soddisfare le esigenze degli impianti di produzione di componenti montati sulle automobili. A questo proposito, questa rete “comincia a essere tessuta”. In questa occasione, Boutahra responsabile di Stellantis Algeria ha rivelato, secondo la stessa fonte, che la scelta è stata per il momento devoluta ai fornitori algerini già presenti sul mercato per rispettare le specifiche di legge, che richiedono innanzitutto un tasso di integrazione di 30 per cento.

Ha precisato che questi fornitori di attrezzature di Fiat Algeria sono specializzati nella produzione di pneumatici, batterie e pezzi in plastica, e che altri fornitori verranno a rifornire la fabbrica dopo le procedure di approvazione, spiega il signor Boutahra.

Quanto ai fornitori, precisa il quotidiano El Watan, si tratta di Sarel (Algeri) per le parti in plastica, Sitel (Tlemcen) per cablaggi e cablaggi elettrici, Martur Algeria (Es Sénia – Oran), per i sedili, produttore di batterie, oltre a Iris Tire, specializzata nella produzione di pneumatici a Sétif. Secondo la stessa fonte, si tratta di un elenco non esaustivo, al quale andrebbero aggiunti altri fornitori internazionali, come diversi fornitori italiani che equipaggiano i veicoli del marchio.

Ricordiamo che il gruppo Stellantis ha firmato un accordo con l’Algeria e annunciato un investimento di 200 milioni di euro nello stabilimento Fiat di Orano, che una volta entrato in funzione produrrà 90 mila veicoli all’anno. All’inizio dello scorso settembre, il ministro Ali Aoun ha fatto visita a questa fabbrica, la cui entrata in produzione è annunciata per il prossimo dicembre.

Il ministro ha precisato in questa occasione che il tasso di avanzamento del progetto ha raggiunto il 75 per cento e che resta solo l’installazione di alcune macchine e il completamento della formazione dei lavoratori affinché la fabbrica sia pronta a funzionare al 100%. All’inizio di ottobre, all’Assemblea nazionale del popolo (APN), Ali Aoun ha indicato che il progetto della fabbrica Fiat di Orano stava facendo “notevoli progressi”.