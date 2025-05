La nuova Fiat Uno festeggia 15 anni di storia in Brasile

La Nuova Fiat Uno compie 15 anni dal suo lancio, entrando a far parte della lista dei modelli iconici della storia Fiat. Lanciato nel maggio 2010, il modello ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel segmento delle compatte, presentando un design innovativo, soluzioni intelligenti per lo spazio interno e tecnologie all’avanguardia, proseguendo l’eredità della Uno, uno dei modelli più amati e di successo dell’industria automobilistica nazionale.

Sviluppata presso il Betim Automotive Hub, nel Minas Gerais, la nuova Fiat Uno è arrivata sul mercato con molta personalità. Con un design unico, il modello aveva il concetto “Round Square”, o “quadrato arrotondato”, che richiamava le linee squadrate della Uno originale, ma con angoli arrotondati, conferendo al modello un aspetto più moderno. Efficace lavoro del team del Design Center South America, che ha avuto l’autonomia necessaria per realizzare un progetto unico, focalizzandosi efficacemente sul pubblico brasiliano.

All’epoca, la nuova Fiat Uno era disponibile in quattro versioni: Vivace 1.0 Flex, Uno Way 1.0 Flex, Uno Attractive 1.4 Flex e Uno Way 1.4 Flex. Il modello offriva molteplici opzioni di personalizzazione, sia per gli elementi visivi che per i comfort, oltre a 14 colori tra cui scegliere, tra cui tinta unita e metallizzati, tre dei quali erano nuovi nel portfolio Fiat: Giallo Agrumi e Blu Splash, esclusivi delle versioni Vivace e Attractive, e Verde Box per le versioni Way.

Questa quantità e differenziazione dei colori era dirompente e così iconica per l’epoca che ancora oggi le persone se la ricordano. Questa grande disponibilità di colori venne ben rappresentata nella campagna dell’epoca chiamata “Uno Duni Te”.

All’epoca, il modello segnò anche il debutto sul mercato di due nuovi motori: il Fire 1.0 Evo e il Fire 1.4 Evo, entrambi Flex. Abbinati alle tecnologie moderne, garantivano potenza, risparmio di carburante e basse emissioni. Con il motore Fire 1.0 Evo, il modello erogava 73 CV di potenza e 9,5 kgfm di coppia se alimentato a benzina. Con l’etanolo il valore è cambiato in 75 CV di potenza e 9,9 kgfm di coppia. Con il motore Fire 1.4 Evo, l’auto eroga 85 CV di potenza e 12,4 kgfm di coppia con la benzina e 88 CV di potenza e 12,5 kgfm di coppia con l’etanolo.

La Nuova Fiat Uno è entrata nella storia anche perché è stata la prima auto in Brasile dotata di tecnologia Start-Stop. Nel settembre 2014, la Fiat Uno Evolution, MY15, è stata pioniera nell’introdurre questo sistema su un’auto di grande successo in Brasile.

Nel 2016 la Nuova Fiat Uno ha subito delle modifiche. Il modello ha un nuovo look esterno ed è stato scelto per il lancio della nuova e avanzata famiglia di motori Firefly. Tecnologie importanti come il controllo della trazione (TC), il controllo della stabilità (ESC) e l’assistenza alla partenza in salita hanno reso la Novo Uno una delle auto più sicure e moderne del suo segmento.

Nel 2021 il modello ha concluso la sua partecipazione al mercato nazionale con la serie d’addio della Uno Ciao, una serie speciale limitata di 250 unità in omaggio a un’icona dell’industria automobilistica brasiliana. Con questo riferimento al saluto, il modello Fiat Uno, prodotto ininterrottamente dall’agosto 1984 presso lo stabilimento automobilistico di Betim (MG), ha accumulato 4.379.356 unità prodotte.

La Nuova Fiat Uno è stata un successo e ha vinto numerosi premi nel suo primo anno di lancio. È stata considerata “Auto dell’anno 2011” e “Auto dell’anno 2011 per voto popolare”, dalla rivista Auto Esporte; “Migliore auto della stampa automobilistica”, “Migliore auto nazionale” e “Migliore auto popolare”, da ABIAUTO (Associazione brasiliana della stampa automobilistica); “Miglior auto fino a 1.000 cc” e “Miglior auto da 1.000 a 1.599 cc”, secondo il premio Top Car TV; “Migliore auto nazionale”, ai CAR Awards 2011 della rivista Car Magazine e “10 migliori 2011”, dalla rivista Car and Driver.

Uno è stato un pioniere in numerose tecnologie del settore. La sua carrozzeria ha sempre coniugato design e versatilità, capace di offrire uno spazio interno, una visibilità e un comfort senza pari, rivoluzionando il segmento. Tant’è che, al suo arrivo (1984), il modello inaugurò il concetto “Piccolo fuori, grande dentro”.

Nel 1987 arrivò la Uno 1.5 R, la Fiat più veloce del marchio, che passava da 0 a 100 km/h in 12 secondi. Il ruolo di Uno nella democratizzazione della mobilità in Brasile è indiscutibile. Nel 1990 è stata la prima auto in Brasile con motore da 1,0 litri, un’altra novità per il marchio. Compatta, leggera e spaziosa, ha permesso a milioni di brasiliani di avere nei loro garage un veicolo moderno a chilometro zero.

Nel 1994, la Mille ELX divenne la prima automobile di successo ad offrire l’aria condizionata. Nello stesso anno, e in un periodo in cui nessuno parlava di downsizing, la Fiat sorprese il mercato lanciando la Uno Turbo, che univa prestazioni ed efficienza in un modello che divenne rapidamente il sogno dei brasiliani. Nel 2013 si è conclusa la prima generazione del modello, contrassegnata dalla serie speciale Grazie Mille.