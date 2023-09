Fiat: a dicembre apre la fabbrica in Algeria

Il tasso di avanzamento dei lavori nello stabilimento Fiat a Tafraoui vino a Orano, “ha raggiunto circa il 75 per cento”, ha indicato oggi il ministro dell’Industria e della produzione farmaceutica dell’Algeria, Ali Aoun, nel corso di una visita a questa wilaya nell’ovest del paese. La prima vettura prodotta in Algeria da questo marchio, che ha già iniziato a commercializzare alcuni modelli delle sue vetture lo scorso marzo, sarà commercializzata a dicembre, ha aggiunto.

La fabbrica Fiat di Orano sarà operativa a dicembre

Da notare che il 20 marzo il wali Said Sayoud aveva affermato che il progetto di costruzione della fabbrica sarebbe stato consegnato “alla fine di agosto”. In precedenza, il Presidente della Repubblica aveva affermato, a gennaio, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni, in occasione della visita di quest’ultima in Algeria, che il marchio italiano avrebbe prodotto i suoi veicoli in Algeria “da marzo 2023”.

Nel maggio dello stesso anno, l’ambasciatore algerino in Italia, Abdelkarim Touahria, aveva anticipato la data di marzo 2024. Oggi il ministro dell’Industria afferma quindi che questo primo veicolo Fiat, “made in Algeria” sarà sul mercato nel corso del mese di Dicembre. Inizialmente solo il 35 per cento dei componenti sarà prodotto localmente ma questa percentuale è destinata ad aumentare nel corso del prossimo anno.

Ali Aoun ha affermato, ancora una volta, che JAC e Opel “hanno avuto la loro approvazione”. Ma “è necessaria l’autorizzazione regolamentare”. “Questo dovrebbe essere fatto entro la fine dell’anno”, ha detto. Il Ministro ha dichiarato, a questo proposito, che un produttore “che non abbia cominciato a installare il suo stabilimento di produzione in Algeria, “non sarà autorizzato a importare”.

Alla domanda sui produttori francesi – la Renault ha già uno stabilimento a Orano, chiuso dal 2020, mentre la Peugeot ha espresso il desiderio di creare anche un’unità di produzione – il ministro ha precisato che lì bisognerà “aspettare”. Ricordiamo che Fiat a Orano produrrà la 500 che sarà la prima auto ad uscire dalle linee di produzione dello stabilimento. A seguire toccherà alla Doblò e alla Tipo. Tra i modelli che saranno prodotti anche un veicolo che deve ancora essere svelato. Molto probabilmente si tratterà della nuova Panda che debutterà l’anno prossimo. In totale si prevede la produzione di oltre 30 mila auto ogni anno.