Peugeot e-5008 2025: nuova ipotesi di design sul SUV del Leone

Peugeot e-5008 2025 è la versione elettrica al 100 per cento della futura generazione del famoso SUV top di gamma della casa automobilistica del Leone. Anche questa vettura disporrà della nuova piattaforma STLA Medium con fino a 700 km di autonomia con una ricarica completa. L’auto subirà un bel cambiamento di design come si è intuito dalle recenti foto spia del prototipo camuffato che hanno mostrato quelli che saranno i principali cambiamenti estetici di questo modello rispetto alla versione attuale. Ricordiamo che molto probabilmente questa auto sarà dotata anche di versione a 7 posti su tre file di sedili.

Nuova ipotesi di design per il futuro SUV top di gamma Peugeot e-5008 2025 che di recente è stato avvistato in versione prototipo

Peugeot e-5008 2025 potrebbe rinunciare ad avere in gamma motori endotermici anche se al momento da questo punto di vista non ci sono ancora notizie sicure al 100 per cento. Originariamente il suo debutto sarebbe dovuto avvenire entro la fine del 2024 ma a quanto pare ci sarà un leggero slittamento alla prima metà del 2025. Esteticamente parlando il modello che continuerà ad avere dimensioni importanti mostrerà nuovi gruppi ottici dal disegno sottile. Inoltre ci saranno numerosi elementi di design presi in prestito dalla concept car Peugeot Inception che rappresenta una sorta di anticipazione di quello che accadrà alla gamma di Peugeot con i suoi futuri modelli.

A proposito di Peugeot e-5008 oggi vi mostriamo un recente render del creatore digitale e designer Kleber Silva che ha provato ad immaginare come potrebbe cambiare lo stile esterno di questo SUV con l’arrivo della sua prossima generazione. Vedremo dunque a proposito di questo veicolo quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi. Il SUV continuerà ad essere il fiore all’occhiello della gamma della casa automobilistica del Leone rappresentando il meglio che il marchio di Stellantis ha da offrire in termini di prestazioni, design, lusso e tecnologia.