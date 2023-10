Mini Ferrari Purosangue: ecco quale potrebbe essere il suo design

Mini Ferrari Purosangue è un render realizzato dal creatore digitale e designer Kleber Silva che si è domandato quale potrebbe essere il design di un futuro SUV entry level dalle dimensioni più piccole rispetto a Purosangue ma ispirato nello stile proprio al famoso SUV del cavallino rampante, primo modello di questo tipo ad essere entrato a far parte della gamma della casa automobilistica di Maranello nel corso della sua lunga storia.

Mini Ferrari Purosangue: ecco come potrebbe apparire un futuro SUV entry level del cavallino rampante

Considerato il successo che questo modello sta ottenendo con ordini sold out per almeno un paio di anni, non sorprenderebbe se Ferrari possa pensare ad introdurre una nuova mini Ferrari Purosangue nella sua gamma. Al momento però la verità è che in proposito non ci sono notizie ufficiali. Anzi sembrano altri in questo momento i programmi della casa automobilistica italiana che sta preparando il lancio della sua prima auto completamente elettrica che vedremo nel corso del 2025 e che di recente ha fatto parlare di se in seguito alle dichiarazioni del numero uno della Ferrari, il CEO Benedetto Vigna, che ha detto di avere guidato il prototipo.

Mini Ferrari Purosangue è molto probabilmente destinato a rimanere un progetto solo di un designer indipendente dato che la Ferrari punta forte sull’esclusività e difficilmente dunque penserà di lanciare un modello di questo tipo che potrebbe far quadruplicare le sue vendite ma che indubbiamente finirebbe per indebolire la sua immagine di marchio di lusso con una gamma di sole super car esclusive per pochi fortunati eletti.

Però come si dice spesso in questi casi mai dire mai. Magari in futuro le idee in proposito della Ferrari cambieranno e ci sarà spazio anche per vedere altri SUV nella sua gamma. Anni fa quando il Purosangue era ancora in fase di sviluppo in effetti qualche voce su una futura famiglia di SUV elettrici c’era stata. Ma di quelle indiscrezioni più di recente si sono perse le tracce.