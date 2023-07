Ferrari Purosangue: la replica in scala 1:8 che sembra l’auto vera

La Ferrari Purosangue è una delle “rosse” più strane e discusse di sempre. Amalgam Collection ha sviluppato un modello in scala 1:8 di questa vettura, che segna l’ingresso della casa di Maranello nell’universo dei SUV. Al momento non si hanno notizie sul prezzo, ma vista la qualità estrema delle proposte dell’atelier inglese, si può ipotizzare una cifra fuori dalla portata dei comuni mortali. Si prevede una tiratura limitata: solo 199 i pezzi in programma.

I modelli potranno essere realizzati su misura, secondo le specifiche del committente. Così i proprietari delle vere Ferrari Purosangue avranno la possibilità di farsi replicare il loro esemplare reale, soprattutto nella veste cromatica e negli abbinamenti. La costruizione e l’assemblaggio di ciascuna riproduzione saranno curati da un piccolo team di artigiani.

Vista la qualità delle proposte offerte in precedenza sul mercato, non è difficile immaginare il livello di accuratezza di queste sculture in “miniatura”, lunghe oltre 62 centimetri. Per progettare il modello in scala 1:8 ci sono volute più di 3000 ore di lavoro. Circa 300 sono quelle necessarie per costruire ciascun esemplare. Ad assicurare la fedeltà dell’opera ci pensa l’interazione con la casa di Maranello. Sono stati usati, infatti, i progetti CAD originali e le specifiche dei materiali e delle vernici della casa del “cavallino rampante”.

Come riferisce il sito di Amalgam Collection, ogni replica sarà sottoposta a un esame approfondito da parte dei team di ingegneri e progettisti per garantire la completa accuratezza della rappresentazione. Ricordiamo che la Ferrari Purosangue è la prima auto a quattro porte del marchio emiliano (la Pinin non fa testo). Qui il motore è disposto in posizione anteriore arretrata, con cambio al posteriore, secondo lo schema transaxle. Il look è pulitissimo, ma al tempo stesso muscolare e sportivo.

La distribuzione dei pesi è degna delle vetture sportive a motore centrale-anteriore, con un 49% dei carichi davanti e un 51% dietro. I tratti della carrozzeria sono atletici e snelli, rendendola unica nel suo genere. Comunicano sin dal primo sguardo la sua natura scattante e prestazionale, ma questa “rossa” ha poco a che spartire con la tradizione. Il cuore è però quello giusto. Anche le dinamiche regalano il massimo coinvolgimento.

La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 725 cavalli. Il quadro prestazionale è al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità di punta si spinge oltre la soglia dei 310 km/h. Cifre straordinarie per un SUV, ma qui si tratta di una Ferrari, per quanto insolita e fuori dagli schemi, quindi l’eccellenza assoluta non stupisce. Il modello in scala 1:8 proposto da Amalgam Collection imita in modo impeccabile le fattezze della Purosange. In alcune foto sembra addirittura l’auto vera. Chapeau!

Foto Amalgam Collection Foto Amalgam Collection Foto Amalgam Collection Foto Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection