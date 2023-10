Ferrari: il CEO Vigna si è fatto un giro sul prototipo della prima auto elettrica

Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha provato su strada il prototipo della prima Ferrari elettrica, che sarà presentata nel 2025. Il test drive è avvenuto in una pista segreta vicino alla sede di Maranello, dove la casa del Cavallino sta sviluppando il suo ambizioso progetto. Questa vettura sarà il primo modello a zero emissioni della storia della casa automobilistica del cavallino rampante, che vuole entrare nel mercato delle auto di lusso a batteria, dove già operano marchi come Porsche, Lamborghini e Aston Martin. La vettura sarà basata sulla piattaforma modulare e flessibile che Ferrari sta realizzando per i suoi futuri modelli. Vigna ha detto che sarà una vera Ferrari e che il piacere di guida e le prestazioni saranno all’altezza della storia e della tradizione del cavallino rampante. Vigna ha confermato ciò nel corso di una recente intervista rilasciata a Bloomberg.

Il CEO Vigna conferma di aver provato il prototipo della prima Ferrari elettrica

Il design della Ferrari elettrica sarà fedele allo stile e alla tradizione della casa italiana, ma con alcuni elementi innovativi e distintivi. La vettura avrà una linea sportiva e aerodinamica, con una griglia anteriore chiusa e dei fari a LED sottili. Il posteriore sarà caratterizzato da un grande spoiler e da quattro terminali di scarico fittizi.

L’abitacolo della Ferrari elettrica sarà lussuoso e tecnologico, con una plancia digitale e un volante multifunzione. La vettura avrà quattro posti e un bagagliaio capiente. La prima vettura a zero emissioni della casa automobilistica di Maranello potrebbe essere dotata di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che le garantiranno una trazione integrale e una potenza di oltre 1000 CV. La vettura avrà una batteria ad alta densità energetica, che le consentirà di avere una autonomia di circa 500 km con una sola ricarica. La vettura sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h.

La Ferrari elettrica sarà un modello esclusivo e prestazionale, che si rivolgerà a una clientela selezionata e appassionata. Il prezzo della vettura non è ancora stato rivelato, ma si stima che sarà superiore ai 300.000 euro. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web che ipotizzano l’aspetto di questa futura auto del cavallino rampante.