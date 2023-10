Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza: prima immagine sul web

Nelle scorse ore su Instagram, esattamente nella pagina puntano_forze_di_polizia, è stata pubblicata la prima immagine di Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza. Dunque dopo la Polizia e l’Arma dei Carabinieri anche la Guardia di Finanza avrà le sue unità speciali di Tonale. L’auto che vediamo in questa foto sembra essere dotata di tutto l’apparato standard che di solito hanno le auto che fanno parte della flotta della Guardia di Finanza. Dunque notiamo la presenza di apparato radio, dispositivi di illuminazione, luci e sirene.

Sul web la prima immagine di Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza

Non sappiamo esattamente di quale motore disponga questa unità di Alfa Romeo Tonale Guardia di Finanza. Tuttavia sembra abbastanza probabile che come accaduto per Carabinieri e Polizia anche la Guardia di Finanza abbia optato per la versione con motore Hybrid 1.5 160 Cv TCT7. Al momento non sappiamo altro su questa auto. Si attendono notizie ufficiali dalla casa automobilistica del Biscione o dalla Guardia di Finanza. Alfa Romeo Tonale è stato presentato nel mese di febbraio del 2022 e fin da subito è stato chiaro che si sarebbe trattato di un successo commerciale. Il SUV di segmento C dello storico marchio milanese sta dando un grosso contributo alla crescita delle vendite del brand premium di Stellantis a livello globale.

Grazie alle sue caratteristiche e alle sue qualità inoltre il SUV di Alfa Romeo è stato preso in considerazione da Polizia, Carabinieri e ora anche da Guardia di Finanza per il loro parco auto. Del resto si tratta di un modello robusto, sicuro, affidabile e ideale per svolgere attività di pattugliamento e per espletare altre funzioni importanti delle forze dell’ordine italiane.