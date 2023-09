Alfa Romeo Tonale: imminente il debutto in Argentina

A partire dai primi mesi del prossimo anno Alfa Romeo metterà in vendita in Argentina Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C presentato ufficialmente ad Arese nel febbraio del 2022 sbarca finalmente in Sud America. Sarà dunque l’Argentina il primo paese del continente ad accogliere il nuovo modello che nella gamma della casa automobilistica del Biscione si colloca subito sotto Alfa Romeo Stelvio.

Debutta in Sud America Alfa Romeo Tonale: sarà l’Argentina il primo paese ad accogliere il recente SUV del Biscione

Il lancio di Alfa Romeo Tonale in Argentina è stato confermato alla stampa argentina da fonti ufficiali del Centro Milano, importatore ufficiale dei marchi Alfa Romeo e Ferrari in Argentina. “La commercializzazione inizierà a febbraio o marzo 2024. Le unità entrate nel Paese effettueranno una serie di test e si prepareranno al lancio ufficiale “, hanno riferito dal Centro Milano.

Alfa Romeo Tonale è stato sviluppato sulla piattaforma Stellantis Small Wide 4×4. È una base strutturale molto conosciuta in Sud America. È la stessa piattaforma utilizzata da modelli come Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander, Fiat Toro e Ram Rampage. In Europa la Tonale è commercializzata con tre tipologie di motori: turbodiesel, ibridi convenzionali e ibridi plug-in, con potenze comprese tra 131 e 280 cavalli, offrendo alternative a trazione anteriore o integrale. Al momento non è ancora chiaro con quali motori arriverà in Argentina. Sembra però abbastanza probabile che possa essere proprio questa la prima auto ibrida nella storia dello storico marchio milanese ad essere commercializzata nel paese sudamericano.

Alfa Romeo Tonale fin da subito si è mostrata un vero successo commerciale per la casa milanese. Le vendite sono state superiori alle aspettative in Europa e nel mondo. Si spera naturalmente che questo sia solo l’inizio di un rilancio a livello globale del marchio italiano che punta a diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis.