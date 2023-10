Citroën C3 Aircross 2024: arriverà nelle concessionarie brasiliane a dicembre

Citroën ha annunciato il lancio della Citroën C3 Aircross 2024 previsto per la fine di novembre. Dal 1° dicembre, gli appassionati del marchio francese potranno trovare il nuovo modello presso le concessionarie brasiliane. Il range di prezzo della nuova C3 Aircross oscillerà tra 110.000 e 145.000 R$ (20.656,03 – 27.228,41 euro).

Con una lunghezza di 4,32 metri, un passo di 2,67 metri e un’altezza di 1,80 metri, il nuovo SUV dimostra una presenza imponente. Il brand di Stellantis ha anticipato che avrà un’altezza da terra di 20 cm, anche se non sono stati ancora rivelati ulteriori dettagli sulle dimensioni o sugli angoli di attacco e di uscita.

Citroën C3 Aircross 2024: il nuovo SUV è in dirittura d’arrivo negli showroom brasiliani

Citroën ha previsto diverse versioni per la C5 Aircross 2024: Feel e Feel Pack con cinque posti mentre le varianti a sette posti saranno la Feel, Feel Pack e Shine.

Sotto il cofano del nuovo modello destinato al mercato brasiliano, troveremo il propulsore turbo flex 200 da 1 litro, che eroga 130 CV di potenza con etanolo e 125 CV con benzina, abbinato a un cambio CVT che simula 7 marce. È interessante notare che il propulsore EC5 da 1.6 litri sarà l’opzione scelta per altri mercati latinoamericani come Argentina, Uruguay e Colombia.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, ogni versione della Citroën C3 Aircross 2024 sarà dotata di un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, già presente nella gamma C3. La plancia digitale a colori sarà una feature standard fin dalla versione base.

Inoltre, la variante più lussuosa avrà un esclusivo tetto bitono e dei cerchi da 17” diamantati. Nonostante le dimensioni dei cerchi rimangano costanti, varierà la tonalità di finitura.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo SUV non deluderà sicuramente. Oltre ai controlli di trazione e stabilità, la nuova C3 Aircross offrirà l’assistente alla partenza in salita, il sistema ISOFIX per i seggiolini per bambini, i freni ABS con EBD e ben quattro airbag (due frontali e due laterali).