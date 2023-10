Stellantis: in attesa della nuova Fiat Multipla a Kenitra già prodotte 328.927 unità

L’attività presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco è attualmente a piena capacità. Qui vengono prodotti quattro modelli: la Peugeot 2008, la Citroën Ami, la Opel Rocks-e e la nuova Fiat Topolino. Lo stabilimento, che ha una capacità di 200.000 unità, ne produce 115.000 all’anno. Ad oggi, dalla sua apertura nel 2019, sono già stati prodotti 328.927 veicoli.

La fabbrica esporta il 48 per cento della sua produzione in Francia e il 12 per cento in Italia, oltre che in Spagna. Stellantis Kenitra impiega attualmente 3.540 persone. Una cifra che dovrebbe aumentare di 2.000 persone con il raddoppio della capienza. Sul fronte dell’approvvigionamento locale, Stellantis si approvvigiona da 67 fornitori, per un totale di 2,3 miliardi di euro nel 2022. Ricordiamo che in questa fabbrica dopo il recente arrivo della nuova Fiat Topolino che è stata svelata lo scorso 4 luglio entro la fine del 2025 arriverà un nuovo modello.



Si tratterà di un crossover di segmento C che secondo indiscrezioni farà parte della nuova famiglia di auto Fiat che nascerà con il debutto della nuova Fiat Panda nel 2024 e che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla. Questa auto rimpiazzerà in un sol colpo ben due auto dell’attuale gamma della principale casa automobilistica italiana. Ci riferiamo a Fiat 500X che uscirà di produzione nel 2024 e Fiat Tipo che invece uscirà di scena entro la fine del 2025. Grazie all’arrivo di questo modello lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco aumenterà ulteriormente le sue immatricolazioni diventando uno dei siti produttivi più importanti in assoluto per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Vedremo dunque che novità arriveranno da questa fabbrica nei prossimi mesi.