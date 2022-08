Fiat: alcuni suoi modelli richiamati in Argentina

Il Gruppo Stellantis ha annunciato in Argentina un richiamo per Fiat Palio, Grand Siena e Fiorino dopo aver rilevato la possibilità di degrado del gonfiatore dell’airbag a causa dell’esposizione a temperature elevate e alti livelli di umidità per lunghi periodi. La cosa in casi estremi potrebbe rappresentare un problema in quanto potrebbe essere causa di incidenti. Questa non è la prima volta che questi modelli sono stati chiamati per la revisione in quel paese dalla principale casa automobilistica italiana.

Richiamo in Argentina per Fiat Palio, Grand Siena e Fiorino per un problema al gonfiatore dell’airbag

Stellantis infatti ha riconosciuto che ciò, in caso di urto che comporti l’attivazione dell’airbag, potrebbe comportare la rottura del suo gonfiatore per eccessiva pressione interna, provocando la dispersione di frammenti metallici, esponendo il conducente, i passeggeri o terzi a possibili danni fisici gravi o mortali.

Le unità interessate, modello 2016/2017, sono: Fiat Palio (telaio da G4153312 a H4168576), Fiat Grand Siena (da G3291051 a H3323308) e Fiat Fiorino (da G9054303 a H9071666). Il numero di telefono di contatto per effettuare la visita in officina e programmare così la riparazione è 0800-777-800 e può essere chiamato nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 18:00.

Al momento non si segnaliamo incidenti a causa di questo problema. Vedremo dunque a proposito di questo richiamo che coinvolge i famosi modelli della principale casa automobilistica italiana quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

