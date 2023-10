DS 4:  “Upgrade to French class”

DS 4 promuove l’eccellenza del viaggio francese in un nuovo sorprendente film, elemento principale di una campagna lanciata questo autunno. Il viaggio resta il tema preferito di DS 4. Incentrato sul comfort, “Voyez en French class” è il secondo filmato pubblicitario dedicato alla berlina compatta di DS Automobiles, dopo una campagna lanciata nel 2021: “Quando la tecnologia sogna il viaggio”.

“Upgrade to French Class” presenta anche la nuova firma del Marchio. Dopo “Esprit d’Avant-Garde”, presente dal 2014, ‘Travel French class’, accompagna ora l’emblema di DS Automobiles. Questa nuova firma presenta il viaggio come un’arte di vivere e una forma di espressione artistica. Rivela il viaggio nella sua forma più creativa, fantasiosa e curiosa, vuole anche essere culturale e arricchente. Lodata dalla stampa e coronata da numerosi premi, tra cui il premio per l’auto più bella dell’anno al Festival Internazionale dell’Automobile 2022, DS 4 è la berlina compatta premium più venduta in Francia nel 2023.

Note di Cheek to Cheek accompagnano questa campagna pubblicitaria. Composte nel 1935 da Irving Berlin, furono amplificate da Fred Astaire, un ballerino aereo allora all’apice della sua arte, e da Ginger Rodgers in Top Hat, prima di essere rese popolari in tutto il mondo dalla coppia Luis Armstrong / Ella Fitzgerald. L’arrangiamento è di Flavio Ibba e Paolo Fedreghini per DS 4, con l’ambizione di sposare questa dolce melodia al mondo del silenzio.

“Con ‘Upgrade to French class’, DS Automobiles mette in mostra il suo know-how in termini di comfort e raffinatezza, che sono attributi distintivi di DS 4. Questo nuovo film poetico, in cui DS 4 attraversa Parigi di notte, illustra queste qualità differenzianti. Un’occasione per elevarsi per scoprire nuove prospettive nella definizione di comfortW, ha dichiarato Olivier François, amministratore delegato di DS Automobiles. “Upgrade to French class” è stato trasmesso dal 15 ottobre e presentato anche su YouTube.