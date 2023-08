Fiat Fastback Abarth sottoposta ai test finali: debutto imminente

Fiat Fastback Abarth 2024 sarà il secondo SUV della divisione sportiva Stellantis in Brasile. Il SUV attualmente viene sottoposto ai test finali sulle autostrade del Minas Gerais per debuttare nell’ultimo trimestre del 2023. I prototipi avvistati negli ultimi giorni circolano già senza coperture e con le loro parti finali, la carrozzeria ha ricevuto solo la tradizionale mimetica zebrata. Anche se ipotizzato da alcuni media, la Fastback Abarth 2024 non avrà il tetto apribile. Nella parte anteriore, la vettura della casa automobilistica dello scorpione avrà lo stesso frontale della Pulse Abarth con la griglia a nido d’ape rifinita in nero lucido. Seguono i fari con maschera nera e una finitura che simula la fibra di carbonio che si trova sopra il set di luci.

Test finale per Fiat Abarth Fastback che debutterà entro fine anno

Sulla fiancata, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà adesivi che alludono alla sua linea sportiva. Per quanto riguarda le cornici dei parafanghi, non saranno così prominenti come sulla Pulse Abarth, saranno anch’esse verniciate, seguendo il colore della carrozzeria.

Nella parte posteriore, il pezzo forte saranno i doppi terminali di scarico cromati. Al posteriore il prototipo della Fiat Fastback con le parti finali vantava un doppio scarico con terminale cromato. Il cofano del bagagliaio avrà uno spoiler poco appariscente. Il paraurti è esclusivo e sarà verniciato seguendo il colore della carrozzeria in un’area più ampia rispetto alle altre versioni del Suv Coupé. Per quanto riguarda invece il suo abitacolo, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà finiture dai toni scuri con accenti rossi come Pulse Abarth. I sedili saranno rivestiti in materiale sintetico. Il pannello avrà un’applicazione in pelle nera con doppie cuciture rosse.

Oltre al look esclusivo, la differenza rispetto alla versione Limited Edition è la modalità di guida Poison. In termini di regolazioni meccaniche, avrà la stessa taratura di sospensioni e freni della Limited Edition. All’anteriore, il SUV sportivo monta un disco ventilato da 305 mm con pinza flottante e al posteriore manterrà il tamburo da 203 mm con regolazione e raffreddamento automatici.

Il motore della Fiat Fastback Abarth 2024 è il 1.3 Turbo Flex T270 da 180 CV di potenza con benzina a 5.750 giri e 185 CV con etanolo anche a 5.750 giri. La coppia è già di 27,5 kgfm a 1.750 giri/min, indipendentemente dal carburante. La trasmissione sarà automatica a sei rapporti. Come per la Pulse Abarth, la Fiat Fastback Abarth 2024 avrà tre modalità di guida: Normal, che punta su comfort e sportività, Manual e, come detto sopra, Poison, che modifica la mappa dell’acceleratore, potendo raggiungere la stessa velocità della Modalità normale solo il 60% delle volte.