Abarth Fastback: si avvicina il suo momento

Abarth Fastback è la versione del celebre SUV coupé che Fiat commercializza in America Latina dallo scorso anno che sarà realizzata dalla casa automobilistica dello scorpione. Di questo modello si parla già da diverso tempo. Prima ancora del debutto ufficiale del veicolo di Fiat si vociferava della possibilità che anche questo modello avrebbe avuto una versione di Abarth al pari di quanto accaduto con l’altro SUV sudamericano della casa torinese: Fiat Pulse.

Il debutto di Abarth Fastback è sempre più vicino e sul web ipotizzano il suo design

Al debutto di Abarth Fastback non dovrebbe mancare molto. Ci sono stati già diversi avvistamenti del prototipo camuffato come si evince dalle foto spia del modello che hanno messo in evidenza quelle che dovrebbero essere le differenze rispetto alla versione normale di Fiat Fastback. Come tutte le auto della casa automobilistica dello scorpione anche questa si caratterizzerà per offrire prestazioni di alto livello sicuramente superiori alla versione di Fiat. L’auto disporrà di un motore 1.3 un motore da 185 CV che sviluppa una coppia di 270 Nm.

Ovviamente non mancheranno le tipici appendici aerodinamiche di Abarth così come le altre caratteristiche delle auto dello scorpione compresi decalcomanie e loghi. Questa sarà dunque la seconda Abarth prodotta in Brasile dopo Pulse. La casa italiana punta ad aumentare e non di poco la sua presenza in Sud America ed infatti si vocifera che in futuro arriveranno anche altri modelli. Ricordiamo che al momento in Europa la gamma del marchio è limitata alla 500.

A proposito dello stile di Abarth Fastback qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito francese Auto- Moto e realizzato dal designer Julien Jodry che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello che secondo indiscrezioni potrebbe debuttare in Brasile nel corso del prossimo anno per poi essere esportato nel resto del continente. Purtroppo però come per Pulse non vedremo questa auto in Europa.