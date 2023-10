Ferrari ha iniziato ad accettare Bitcoin per le sue supercar

Ferrari ha iniziato ad accettare la criptovaluta come pagamento per le sue supercar. Al momento, questa pratica riguarda solo un paese e solo tre tipi di asset, ma in futuro il numero di paesi, così come le valute, verrà ampliato. Nelle scorse ore lo ha confermato a Reuters il direttore marketing dell’azienda, Enrico Galliera. Per ora, la criptovaluta sarà disponibile per l’acquisto di super car della casa automobilistica del cavallino rampante solo negli Stati Uniti, dove la società ha iniziato ad accettare transazioni in Bitcoin, Ether e USDC. Allo stesso tempo, il produttore di Maranello non addebiterà costi aggiuntivi e i prezzi delle auto rimarranno gli stessi . La maggior parte dei concessionari nordamericani del marchio hanno già adottato il nuovo sistema o intendono farlo molto presto.

Dopo Tesla anche la Ferrari inizia ad accettare Bitcoin e altre criptovalute come moneta di pagamento per le sue supercar

In futuro, Ferrari espanderà questa pratica ai paesi europei e ad altri asset, ma si applicherà solo laddove la legge locale consente pagamenti in criptovaluta. Quindi, ad esempio, in Cina non sarà possibile acquistare una Ferrari con i bitcoin. In risposta alla domanda del mercato è stato introdotto un nuovo schema di pagamento: secondo Enrico Galliera, diversi clienti della casa automobilistica italiana sono cripto-investitori e hanno fatto fortuna in questo mercato. Inoltre, può aiutare l’azienda ad espandere il proprio pubblico a persone facoltose che non sono ancora clienti del marchio.

Ricordiamo che nel 2021, Tesla ha iniziato a scambiare automobili con Bitcoin, con il lancio dell’accettazione di monete digitali come pagamento annunciato a febbraio. Tuttavia, questa pratica è stata interrotta a maggio ed Elon Musk ha spiegato la decisione con il crescente impatto dell’attività relativa alle criptovalute sull’ambiente. Vedremo se anche altre case automobilistiche seguiranno l’esempio del produttore di Maranello e apriranno alla possibilità di acquistare le loro super car con la moneta virtuale.