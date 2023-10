Nuova Ferrari Maranello: sarà così il futuro SUV compatto?

Ferrari, il marchio italiano di auto sportive e di lusso è sempre al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Sul web c’è chi ipotizza il lancio di un nuovo modello di SUV, che sarebbe il fratellino del Suv Ferrari Purosangue. Il nuovo veicolo, chiamato nuova Ferrari Maranello, è stato immaginato in un render del creatore digitale e designer Mirko del Prete. L’auto di questo render ha ipotizzato un SUV coupé, con una linea più bassa e filante rispetto al Purosangue.

Immaginato un futuro SUV compatto del cavallino rampante: ecco la nuova Ferrari Maranello

Nuova Ferrari Maranello sarebbe un SUV sportivo e potente, con una lunghezza di circa 4,8 metri, una larghezza di circa 2 metri e un’altezza di circa 1,6 metri. Il Maranello avrebbe una capacità di quattro posti. L’autore di questo render immagina per questo ipotetico veicolo motore ibrido e trazione integrale che sul mercato finirebbe per sfidare auto del calibro di Lamborghini Lanzador e tanti altri.

Nuova Ferrari Maranello è stata immaginata come un SUV elegante e raffinato, con un design ispirato alle altre auto del marchio. Il frontale sarebbe caratterizzato dalla tipica calandra a forma di S, con il logo del Cavallino Rampante al centro. I fari sarebbero sottili e a LED, con una firma luminosa a forma di C. Inoltre il SUV viene immaginato anche con una fiancata muscolosa ma nello stesso tempo anche molto dinamica.

Vedremo se la Ferrari prenderà spunto da questo render per realizzare un modello di questo tipo arricchendo ulteriormente la sua gamma e conquistando nuove quote di mercato. Al momento non ci sono notizie sul possibile arrivo di un SUV più compatto rispetto al Purosangue ma ovviamente l’idea di vedere in futuro un simile modello nella gamma della casa automobilistica del cavallino rampante stuzzica e non poco l’immaginazione di molti. L’idea sicuramente è interessante e originale.