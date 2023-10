Alfa Romeo: monovolume di lusso in arrivo?

Alfa Romeo in futuro lancerà una monovolume elettrica di lusso? E’ questa la domanda che si fa il sito inglese Autocar che ha anche pubblicato un render dove viene ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello che secondo alcuni la casa automobilistica del Biscione potrebbe decidere di lanciare sul mercato nel corso dei prossimi anni. Tutto sarebbe nato da alcune affermazioni del capo del design dello storico marchio milanese, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos che forse scherzosamente alla domanda di un possibile ritorno di un modello come la famosa Autotutto, avrebbe risposto dicendo che un suo ritorno non dovrebbe sorprendere più di tanto.

Alfa Romeo: in futuro ci sarà spazio anche per una monovolume elettrica nella sua gamma rinnovata?

Alfa Romeo al momento non sembra avere tra le sue novità già confermate una monovolume. Sono altre al momento le novità in rampa di lancio. Ricordiamo infatti che nel 2024 debutterà un nuovo SUV compatto di segmento B che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600 e di cui sono apparse sul web già le prime immagini. Nel 2025 sarà la volta della seconda generazione della berlina Giulia mentre nel 2026 dovrebbe debuttare la nuova Stelvio. Tra il 2027 e il 2028 la gamma del Biscione si arricchirà con due nuove auto di segmento E: un grande SUV e una berlina coupé.

Dunque al momento non sembra esserci spazio per una monovolume. Bisogna però dire che questo tipo di auto soprattutto in Cina negli ultimi tempi è tornata di gran moda. Non è un caso che case automobilistiche importanti come Volkswagen, Volvo, Lexus, Hyundai e Mercedes abbiano deciso di lanciare sul mercato nei prossimi anni vetture di questo tipo. Dunque l’idea che in futuro anche Alfa Romeo possa pensare di lanciare sul mercato un simile modello non è da scartare a priori anche se al momento sembra un po’ difficile.

Del resto è stato lo stesso numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato a dire per primo che nei prossimi anni grazie alle nuove piattaforme elettriche Alfa Romeo si potrebbe sbizzarrire con i tipi di carrozzeria non dovendo per forza proporre solo crossover e SUV. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno ulteriori indizi che faranno pensare ad una simile svolta per la casa automobilistica del Biscione.