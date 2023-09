Citroën C3 Aircross 2024: la gamma sarà composta da tre versioni

Citroën si afferma ancora una volta come pioniere nell’innovazione e design. Il brand di Stellantis ha presentato recentemente in Brasile la Citroën C3 Aircross 2024, una vettura che promette di lasciare il segno nel suo segmento.

Sotto il cofano, la nuova C3 Aircross sarà alimentata da un motore turbo flex T200 da 1 litro, che offre 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min. Quando alimentato con etanolo, la potenza sale a 130 CV. La trasmissione di serie sarà un cambio automatico CVT che simula 7 marce virtuali.

Citroën C3 Aircross 2024: in Brasile sarà proposta in tre allestimenti

Dal punto di vista delle dimensioni, il nuovo SUV offerto della casa automobilistica francese vanta 4,32 metri di lunghezza, 1,80 metri di altezza e 2,67 metri di passo. Sebbene Citroën non abbia ancora rivelato tutti i dettagli del modello, si sa che avrà una distanza dal suolo di 20 cm.

Per quanto riguarda la gamma, Citroën propone diverse varianti. La nuova Citroën C3 Aircross sarà disponibile in due configurazioni: una a cinque posti e l’altra a sette. In entrambe le configurazioni, gli allestimenti Feel e Feel Pack saranno offerti mentre quello Shine rappresenta la variante di punta, destinata a sette occupanti.

Osservando da vicino le caratteristiche estetiche, la versione base della nuova vettura si presenta con cerchi in acciaio da 16” e fanali tradizionali, ma non manca la tecnologia con luci DRL a LED.

Per la versione Feel Pack, il marchio di Stellantis ha deciso di aggiungere cerchi in lega da 16”, luci ausiliarie e uno skid plate grigio sui paraurti. La versione Shine top di gamma si distingue con una griglia in Black Piano, delle calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con il tetto e degli esclusivi airbumps laterali.

All’interno ci sarà un sistema di infotainment di ultima generazione

La Citroën C3 Aircross 2024 non si ferma alle sole prestazioni e design. All’interno, tutte le varianti sono dotate di un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici e di un quadro strumenti completamente digitale.

La sicurezza non è stata trascurata: controlli di trazione e stabilità, assistente alla partenza in salita, sistema ISOFIX, freni ABS con EBD e quattro airbag garantiscono una guida sicura e affidabile.