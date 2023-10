Citroen e-C3: tra pochi giorni Stellantis stupirà il mondo con la sua prima elettrica low cost

Il prossimo 17 ottobre Stellantis svelerà al mondo intero la nuova Citroen e-C3. Si tratterà della prima auto elettrica low cost per l’Europa che sarà prodotta presso lo stabilimento di Trnava in Slovacchia e avrà un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. Questa auto dunque rappresenterà uno dei primi modelli elettrici ad avere un prezzo abbordabile nel nostro continente.

Citroen e-C3 sta per arrivare: ecco tutto quello che sappiamo sulla prima auto elettrica di low cost di Stellantis

Citroen e-C3 sarà molto diversa dalla C3 attuale. L’auto assumerà le sembianze di un crossover squadrato lungo circa 4 metri. L’auto come detto avrà una versione completamente elettrica che oltre a costare poco dovrebbe garantire delle buone prestazioni. Si parla di almeno 320 km di autonomia, un abitacolo minimalista e una buona potenza. Si tratterà insomma di un’auto perfetta per la città pensata per chi vuole passare all’elettrico ma senza spendere una fortuna. Questa auto sarà fortemente legata alla Citroen C3 svelata qualche tempo fa in Brasile e India. La vettura della casa francese inoltre erediterà elementi di design anche della concept car Citroen Oli. Inoltre avrà anche molto in comune con la nuova Fiat Panda che a sua volta sarà ispirata alla concept car Fiat Centoventi.

Si prevede che la Citroen e-C3 utilizzerà l’architettura CMP. Successivamente, sarà probabilmente affiancata da una C3 alimentata a combustione interna e dotata del propulsore ibrido leggero da 1,2 litri di Stellantis. Per quanto riguarda il propulsore elettrico, si dice che la e-C3 sarà disponibile con un singolo motore elettrico che produrrà 80 CV (60 kW / 82 CV) o 107 CV (80 kW / 109 CV). L’energia proverrà da batterie da 40 kWh o 50 kWh della società cinese Svolt. Come dicevamo poc’anzi l’autonomia dovrebbe essere superiore ai 300 km.

Con questa auto dunque Stellantis è pronta a stupire offrendo una vettura che al momento non ha eguali in Europa come rapporto qualità prezzo. Con l’arrivo della nuova Fiat Panda l’anno prossimo il gruppo automobilistico potrebbe conquistare la leadership del segmento fornendo ai suoi clienti due modelli con pochissimi rivali sul mercato. Questo almeno in attesa del lancio da parte delle rivali di modelli simili. Anche Volkswagen, Tesla e Kia sembrano lavorare a vetture di questo tipo.